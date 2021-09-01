В України та США спільні цінності, – Байден

Джо Байден заявив про прихильність США суверенітету України на тлі загроз від Росії. Він також запевнив, що у країн спільні цінності.

Цю заяву Джо Байден зробив на початку зустрічі з Володимиром Зеленським. Президенти зустрілись у Білому домі 1 вересня.

До теми У Вашингтоні розпочалася зустріч Зеленського і Байдена

Байден запевнив, що в України та Штатів спільні цінності

Президент США привітав Володимира Зеленського. Байден заявив про прихильність Штатів щодо суверенітету України на тлі загроз від Росії.

Він запевнив, що в період святкування 30-річчя Незалежності України – партнерство між країнами міцнішає і стане ще міцнішим.

В України і США – спільні цінності. США також віддані досягненню своєї мети щодо Європи, щоб вона була цілісною, вільною і мирною,

– заявив Джо Байден.

Байден заявив про прихильність до суверенітету України на тлі агресії Росії: дивіться відео з Білого дому

Дивіться відео зустрічі Джо Байдена та Володимира Зеленського

Коротко про зустріч Джо Байдена та Володимира Зеленського