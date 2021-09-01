В України та США спільні цінності, – Байден
Джерело:телеграм "Дом"
Джо Байден заявив про прихильність США суверенітету України на тлі загроз від Росії. Він також запевнив, що у країн спільні цінності.
Цю заяву Джо Байден зробив на початку зустрічі з Володимиром Зеленським. Президенти зустрілись у Білому домі 1 вересня.
До теми У Вашингтоні розпочалася зустріч Зеленського і Байдена
Байден запевнив, що в України та Штатів спільні цінності
Президент США привітав Володимира Зеленського. Байден заявив про прихильність Штатів щодо суверенітету України на тлі загроз від Росії.
Він запевнив, що в період святкування 30-річчя Незалежності України – партнерство між країнами міцнішає і стане ще міцнішим.
В України і США – спільні цінності. США також віддані досягненню своєї мети щодо Європи, щоб вона була цілісною, вільною і мирною,
– заявив Джо Байден.
Байден заявив про прихильність до суверенітету України на тлі агресії Росії: дивіться відео з Білого дому
Дивіться відео зустрічі Джо Байдена та Володимира Зеленського
Коротко про зустріч Джо Байдена та Володимира Зеленського
- Президенти зустрілись 1 вересня у Білому домі. Перед розмовою тет-а-тет президенти роблять короткі заяви для журналістів. 2 – 2,5 години триватимуть переговори.
- Зокрема Джо Байден заявив, що хоче ще раз відвідати Україну.
- Під час зустрічі Зеленський нагадав Байдену про жертв війни на Донбасі. Зокрема Президент України сказав про 15 тисяч кращих людей.