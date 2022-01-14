"Чекайте гіршого": хакери атакували українські урядові сайти

У ніч з 13 на 14 січня в Україні сталась глобальна атака на урядові сайти. Зокрема, не працювали сайти Міносвіти, МЗС, ДСНС, Кабміну та Дії. У переліку – десятки держустанов.

Про глобальну атаку повідомило Міністерство освіти у фейсбуці. У повідомленні порадили користуватись інформацією з офіційних соцмереж.

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Хакери розмістили повідомлення з погрозами

На всіх сайтах після "зламу" було антиукраїнське повідомлення на 3 мовах: українською, російською та польською.

Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені у спільну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, їх неможливо відновити. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся та чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє. За Волинь, за ОУН-УПА, за Галичину, за Полісся та за історичні землі,

– мовилось у повідомленні.

Більшість сайтів міністерств наразі недоступні. Проте повідомлення ще є на сайті Міністерства аграрної політики.

Повідомлення, яке "висіло" на сайтах / Скриншот з сайту

Сайт Судової влади України, як і інші, недоступний / Скриншот з сайту

Сайт МОН теж не відповідає / Скриншот з сайту

Працює СБУ та кіберполіція

У Міністерстві освіти на науки України запевнили, що фахівці працюють над ліквідацією несправностей. Розслідування проводить кіберполіція та Служба безпеки України.

Відреагував на хакерську атаку і речник МЗС Олег Ніколенко. Він підтвердив, що не працюють вебресурси низки державних органів.

Наші спеціалісти вже займаються відновленням роботи ІТ-систем. Перепрошуємо за можливі незручності,

– написав Ніколенко.

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Останні хакерські атаки в Україні: коротко

Лише за грудень співробітники СБУ відбили 60 хакерських атак.

Їх здійснювали здебільшого на інформаційні системи органів державної влади.

В Україні функціонує SIEM – система управління подіями інформаційної безпеки. Вона аналізує стан безпеки нашої держави в інформаційному просторі.

Раніше у РНБО повідомили, що продовжують фіксувати збільшення кількості хакерських нападів. Активізувалися спецслужби із Росії та Білорусі.

Текст публікації МОН у фейсбуці:

У зв'язку з глобальною атакою у ніч з 13 на 14 січня 2022 року офіційний сайт Міністерства освіти і науки тимчасово не працює.

Поки тривають роботи з усунення несправності, а також працює СБУ та кіберполіція, просимо користуватися офіційними вебресурсами МОН.