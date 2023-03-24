Історичне рішення, необхідне для перемоги: уряд дав старт масовому виробництву дронів

В Україні станом на 24 березня ухвалили історичну постанову. Уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні. Це – важливий крок на шляху до перемоги.

Михайло Федоров привітав рішення уряду про дрони. Він наголосив, що сміливі економічні та політичні рішення завжди були неодмінним складником для перемоги.

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Міністр наголосив, що, окрім подій на полі бою, вирішальними також були дії урядів. Вони створювали преференції та умови для розвитку оборонної галузі, а також – переводили економіку на "військові рейки".

Сьогодні уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні. Ухвалено дійсно історичну постанову для перемоги, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, і головне — створить умови для стрімкого розвитку українського мілтек,

– наголосив Федоров.

Він додав, що відбулася комплексна робота з українськими виробниками БПЛА. Їхні болі та блокери зібрали. Наразі системно рухаються до розв'язання питань.

Тепер українські виробники БПЛА зможуть активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток, конкурувати з іноземними компаніями.

Українцям показали нові дрони, які "нестимуть смерть"

Сергій Стерненко та Ігор Лаченков показали українцям наводні дрони, гроші на які зібрали ще восени 2022 року. Анонсували, що вже дуже скоро "бойові човни" продемонструють себе у роботі на фронті. Жодних деталей наразі не розкрили.