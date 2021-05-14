В Україні створять загальнонаціональну цифрову телемережу "Мультиплекс"

Віцепрем'єр-міністр та міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував появу в Україні нової цифрової телемережі "Мультиплекс". За його словами, завдяки новій телемережі українці з найвіддаленіших регіонів держави зможуть отримувати якісний сигнал телевізійних та радіоканалів.

Детальніше це питання обговорювали на засідання РНБО 14 травня. Під час засідання, серед іншого, ухвалили стратегію розвитку кібербезпеки України на наступні 5 років.

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Михайло Федоров констатував, що зараз частина людей в Україні не мають змоги дивитися українське телебачення. А це дає країні-агресору перевагу і дозволяє розповсюджувати свою пропаганду.

Цю проблему першочергово вирішує створення загальнонаціональної цифрової телемережі "Мультиплекс" МХ-7. І сьогодні ухвалили рішення створити такий "Мультиплекс",

– пояснив міністр.

Що відомо про "Мультиплекс" МХ-7

Він надасть доступ до щонайменше 12 цифрових телеканалів жителям всієї країни. Він працюватиме у смузі частот метрового діапазону, в який увійдуть 158 населених пунктів.

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