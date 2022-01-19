В Україні створюють Державну службу у справах дітей

В Україні створюють нову установу, яка займатиметься усиновленням та захистом прав дітей. Мовиться про Державну службу у справах дітей.

Відповідна інформація з'явилась 19 січня. Створення нової установи передбачив Кабінет Міністрів своєю постановою.

До теми Рада звернулася до Кабміну з вимогою створення Держслужби України у справах дітей

В Україні створюють Державну службу України у справах дітей

Кабінет Міністрів України постановляє утворити Державну службу України у справах дітей як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей,

– мовиться у документі.

До речі, ще 30 листопада 2021 року Верховна Рада звернулася до Кабміну з вимогою створити Державну службу України у справах дітей.

Коротко про Державну службу України в справах дітей

30 листопада Верховна Рада проголосувала за документ про створення Державної служби України у справах дітей. Документ підтримали 349 народних депутатів.

Постанову №6135 ініціював профільний підкомітет у справах сім'ї та дітей, а також члени ТСК зі захисту прав дитини.

Новий орган займатиметься системою моніторингу неблагополучних сімей, наданням реальної допомоги сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, оперативним ухваленням рішенням в інтересах дитини, підтримкою сімейних форм виховання, розвитком соціальних послуг для дітей.

Очільник ТСК із захисту прав дитини Павло Сушко у листопаді наголошував, що відсутність єдиної державної політики у сфері захисту дитинства призвела до виникнення системних проблем. Зокрема він згадав про загибель дітей у пожежі та виснаження дівчинки з інвалідністю в Кривому Розі.

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