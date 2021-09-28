В Україні судитимуть експрацівників СБУ, які перейшли на сторону окупанта
Джерело:прокуратура Криму
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо двох колишніх працівників Служби безпеки в Криму. У 2015 році службовці долучилися до окупаційної ФСБ Росії.
У чому звинуватили колишніх працівників СБУ
Мовиться про злочин, який підозрювані могли скоїти у лютому 2015 року. Тоді службовці викрали проукраїнського активіста у Криму та незаконно його утримували.
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Активіст був учасником Революції Гідності. Силовики били його, катували та погрожували. Таким способом вони намагалися вибити з чоловіка зізнання у злочинні, якого той не вчиняв. Мовиться про:
- нанесення тілесних ушкоджень співробітнику спецпідрозділу "Беркут» у Києві,
- підготовку диверсії на території Криму.
Так, "працівників" незаконно створеного УФСБ обвинувачують у вчиненні воєнного злочину. Мовиться про катування і незаконне ув'язнення українця, що становить серйозне порушення Конвенції про захист цивільного населення під час війни,
– розповіли у прокуратурі.
Зауважимо, тепер колишнім правоохоронцям загрожує ув'язнення терміном від 8 до 12 років.
Підозра для колишніх військових ЗСУ та працівника СБУ
Напередодні двом колишнім військовим Збройних сил України, а також працівнику СБУ заочно повідомили про підозру у жорсткому поводженні з людьми у незаконній в'язниці в Донецьку.
Відомо, що підозрювані сильно били незаконно затриманих проукраїнських місцевих мешканців. Потерпілих утримували у нелюдських умовах та без їжі. Такі дії зловмисників є порушенням Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни.