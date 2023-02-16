В Україні незабаром суттєво потепліє: яку найвищу температуру прогнозують

Значне потепління повертається до України. Вже незабаром стовпчики термометра підіймуться вгору. Ба більше, у частині областей морозів не буде навіть вночі.

Синоптики прогнозують потепління вже наприкінці цього тижня. Яку ж найвищу температуру чекати, інформує 24 Канал.

Дивіться також В Україні зміцніють морози: яку найнижчу температуру прогнозують найближчим часом

Коли в Україні потепліє

Суттєве потепління прийде майже до всіх областей України вже у суботу, 18 лютого. Втім, на Сході ще пануватимуть нічні морози. Зокрема, на Луганщині до -12 градусів.

Тим часом на Заході, Півдні та в центральній частині України в темну пору доби буде плюсова температура. Здебільшого повітря прогріється до 4 градусів тепла. Натомість вдень показники подекуди будуть вже у два чи навіть три рази вищі.

Так, на Закарпатті синоптики прогнозують +10...+12 градусів. У інших західних областях переважно +8...+10. Зауважимо, що така ж температура, ймовірно, буде у південних регіонах нашої держави.

Зверніть увагу По всій Україні знову йтиме сніг з дощем: коли чекати негоди

Попередній прогноз на 18 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Вже наступного дня, у неділю, стане трохи прохолодніше. Цікаво, що вночі морозів не прогнозують майже ніде. Хіба що на Київщині, Івано-Франківщині та Хмельниччині до -1 градуса.

Зауважимо, що раніше потепління прогнозував синоптик Ігор Кібальчич. Зокрема, він повідомляв, що на вихідних на Заході та Півдні до +13 градусів.

Попередній прогноз на 19 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру