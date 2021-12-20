В Україні вдарять 20-градусні морози: синоптик назвав дати

В Україну цього тижня суне суттєве похолодання. Синоптики прогнозують перші по-справжньому сильні морози на всій території країни.

За словами синоптика Ігоря Кібальчича, морози, які триватимуть кілька днів, спричинить холодна повітряна маса з Арктики. Відтак, з 21 по 24 грудня стовпчики термометрів опустяться нижче норми на -7...-12 градусів.

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Морози у регіонах

Найбільш холодно буде на північному сході. Також, вже традиційно, холоди прийдуть у Карпати та на Прикарпаття. В окремі дні тут очікується до -20…-15 градусів.

Періодично випадатиме невеликий сніг, а в Карпатах у понеділок та п'ятницю сніжитиме сильно. Таким чином вся територія України вкриється снігом.

Водночас вже на вихідні, 25 – 26 грудня, із західних та південних регіонів почнеться потепління. Температура може піднятись аж до плюсових значень. Також синоптик прогнозує мокрий сніг, дощ та мряку. Стане більше туманів, а сніговий покрив поступово зійде.

Детальніше про погоду за днями тижня

Похолодання прийде одразу з понеділка , 20 грудня . Удень температура коливатиметься в межах -4…+1 градус, а ввечері почне знижуватись.

, . Удень температура коливатиметься в межах -4…+1 градус, а ввечері почне знижуватись. 21 грудня, у вівторок , нічна температура повітря опуститься до -12...-7 градусів, а денна до -9...-4 градуси. На північному сході та у Карпатах – -15...-10 градусів, на півдні вночі -8...-3 градуси, вдень близько 0 градусів.

, нічна температура повітря опуститься до -12...-7 градусів, а денна до -9...-4 градуси. На північному сході та у Карпатах – -15...-10 градусів, на півдні вночі -8...-3 градуси, вдень близько 0 градусів. У середу та четвер , 22 – 23 грудня , морози стануть сильнішими. Уночі тиснутимуть до -15...-10 градусів, а вдень -9...-4 градуси. На сході, півночі та Карпатах вночі стовпчики термометрів опустяться до -20...-15 градусів, вдень до -15...-10 градусів. На півдні України вночі очікується -12...-7 градусів, вдень -6...-1 градус.

, , морози стануть сильнішими. Уночі тиснутимуть до -15...-10 градусів, а вдень -9...-4 градуси. На сході, півночі та Карпатах вночі стовпчики термометрів опустяться до -20...-15 градусів, вдень до -15...-10 градусів. На півдні України вночі очікується -12...-7 градусів, вдень -6...-1 градус. Наприкінці тижня, у п'ятницю 24 грудня , починаючи із західних областей, морози слабшатимуть до -12...-7 градусів. Водночас на сході країни холод не відступатиме. Нічна температура тут опуститься до -20...-15 градусів, а вдень – -12...-7 градусів.

, починаючи із західних областей, морози слабшатимуть до -12...-7 градусів. Водночас на сході країни холод не відступатиме. Нічна температура тут опуститься до -20...-15 градусів, а вдень – -12...-7 градусів. 25 – 26 грудня, на вихідні, потепління відчує вся Україна. Вночі температура сягне до -10…-5 градусів, а вдень близько 0 градусів. У неділю тепло ще більше посилиться і повітря прогріється до +2…+7 градусів.

Сніг і морози в Україні

На початку грудня на Буковині гірські села замело снігом, стовпчики термометрів опускалися до -20 градусів. Схожа ситуація була і на Прикарпатті, через це там розгортали мобільні пункти обігріву.

Українські Карпати також засипало снігом. Рятувальники попереджали про погану видимість та мороз до -10 градусів.

Водночас у період новорічних свят погода буде морозною, але синоптики попередили, що снігу очікувати не варто. Зокрема тому, що "сніговий покрив не встигне лягти".

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