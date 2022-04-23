В Україні у Великодню ніч діятиме комендантська година: зміни у регіонах

23 квітня 2022 , 15:33
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Джерело:

телеграм Кирила Тимошенка

Вся Україна об'єдналася, аби перемогти ворога. Для підтримки наших захисників Офіс Президента закликає залишитися вдома у Великодню ніч – задля безпеки.

Під час війни в містах та селищах України триває комендантська година. Про неї розповів заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

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Комендантська година у Великодню ніч

Для пересування громадян від 23 квітня 19:00 до 24 квітня 5:00 закриті такі області:

  • Донецька;
  • Запорізька;
  • Луганська;
  • Миколаївська;
  • Харківська;
  • Херсонська.

В Центрі України та на Заході комендантська година починається трохи пізніше. Від 23:00 23 квітня до 5:00 24 квітня закриті такі області:

  • Вінницька;
  • Волинська;
  • Дніпропетровська;
  • Житомирська;
  • Закарпатська;
  • Івано-Франківська;
  • Київська;
  • Кіровоградська;
  • Львівська;
  • Одеська;
  • Полтавська;
  • Рівненська;
  • Сумська;
  • Тернопільська;
  • Хмельницька;
  • Черкаська;
  • Чернівецька;
  • Чернігівська;
  • місто Київ.


Комендантська година в областях України / Інфографіка ОП

На Великдень, починаючи із 5:00, всі українці можуть завітати до храмів своїх міст. У 2022 році Великоднє богослужіння відбуватиметься онлайн.

Сьогодні, 23 травня, о 23:30 кожен охочий зможе долучитися до богослужіння із Михайлівського Золотоверхого собору в Києві в ефірі національного марафону "Єдиних новин".

На Великдень о 7:30 кожен вірянин зможе подивитися онлайн-трансляцію богослужіння Української Греко-Католицької Церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві в ефірі національного марафону та суспільному телеканалі "Культура".

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Автор: Анастасія Мигидюк