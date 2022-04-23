В Україні у Великодню ніч діятиме комендантська година: зміни у регіонах

Вся Україна об'єдналася, аби перемогти ворога. Для підтримки наших захисників Офіс Президента закликає залишитися вдома у Великодню ніч – задля безпеки.

Під час війни в містах та селищах України триває комендантська година. Про неї розповів заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

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Комендантська година у Великодню ніч

Для пересування громадян від 23 квітня 19:00 до 24 квітня 5:00 закриті такі області:

В Центрі України та на Заході комендантська година починається трохи пізніше. Від 23:00 23 квітня до 5:00 24 квітня закриті такі області:



Комендантська година в областях України / Інфографіка ОП

На Великдень, починаючи із 5:00, всі українці можуть завітати до храмів своїх міст. У 2022 році Великоднє богослужіння відбуватиметься онлайн.

Сьогодні, 23 травня, о 23:30 кожен охочий зможе долучитися до богослужіння із Михайлівського Золотоверхого собору в Києві в ефірі національного марафону "Єдиних новин".

На Великдень о 7:30 кожен вірянин зможе подивитися онлайн-трансляцію богослужіння Української Греко-Католицької Церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві в ефірі національного марафону та суспільному телеканалі "Культура".

В ОП розповіли про комендантську годину на Великодню ніч: дивіться відео