В Україні у Великодню ніч діятиме комендантська година: зміни у регіонах
Джерело:телеграм Кирила Тимошенка
Вся Україна об'єдналася, аби перемогти ворога. Для підтримки наших захисників Офіс Президента закликає залишитися вдома у Великодню ніч – задля безпеки.
Під час війни в містах та селищах України триває комендантська година. Про неї розповів заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.
Важливо В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь: вражаюче відео
Комендантська година у Великодню ніч
Для пересування громадян від 23 квітня 19:00 до 24 квітня 5:00 закриті такі області:
- Донецька;
- Запорізька;
- Луганська;
- Миколаївська;
- Харківська;
- Херсонська.
В Центрі України та на Заході комендантська година починається трохи пізніше. Від 23:00 23 квітня до 5:00 24 квітня закриті такі області:
- Вінницька;
- Волинська;
- Дніпропетровська;
- Житомирська;
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Київська;
- Кіровоградська;
- Львівська;
- Одеська;
- Полтавська;
- Рівненська;
- Сумська;
- Тернопільська;
- Хмельницька;
- Черкаська;
- Чернівецька;
- Чернігівська;
- місто Київ.
Комендантська година в областях України / Інфографіка ОП
На Великдень, починаючи із 5:00, всі українці можуть завітати до храмів своїх міст. У 2022 році Великоднє богослужіння відбуватиметься онлайн.
Сьогодні, 23 травня, о 23:30 кожен охочий зможе долучитися до богослужіння із Михайлівського Золотоверхого собору в Києві в ефірі національного марафону "Єдиних новин".
На Великдень о 7:30 кожен вірянин зможе подивитися онлайн-трансляцію богослужіння Української Греко-Католицької Церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві в ефірі національного марафону та суспільному телеканалі "Культура".
В ОП розповіли про комендантську годину на Великодню ніч: дивіться відео