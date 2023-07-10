Rheinmetall, попри загрозу обстрілів, відкриває завод в Україні: яку зброю будуть виробляти
Джерело:CNN
Компанія Rheinmetall відкриє завод із виробництва бронетехніки в Україні. Німецька компанія відкриє завод у партнерстві з "Укроборонпром", попри те, що на території України триває війна.
Rheinmetall відкриє завод із виробництва бронетехніки в Україні протягом найближчих 12 тижнів. Завод буде розташований у західній частині країни.
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Українців навчатимуть обслуговувати танки та іншу бронетехніку
Гендиректор компанії Армін Паппергер заявив, що найбільший у Німеччині виробник озброєнь навчатиме українців обслуговувати танки та іншу бронетехніку, що виробляється на заводі.
Армін Паппергер наголосив, що українці повинні самі собі допомогти та не чекати допомоги від європейців чи американців.
На початку 2023 року компанія повідомила, що розраховує відкрити на території України завод із виробництва бойових танків вартістю 200 мільйонів євро, який здатний випускати близько 400 танків на рік.
Тепер же Паппергер заявив, що на заводі за ліцензією будуватимуть та ремонтуватимуть бронетранспортер "Фукс".Зверніть увагу
Паппергер відповів на погрози Медведєва
Колишній президент Росії Дмітрій Медведєв заявив, що Росія завдасть удару у відповідь по будь-якому підприємству Rheinmetall в Україні. Паппергер заявив, що завод може бути захищений від російського нападу.
Існує безліч заводів, які виробляють військову продукцію (на території Україні – 24 Канал). Це просто ще один із них, і ми можемо захистити і його,
– сказав він.
Боєприпаси важливіші за танки
- За словами Паппергера, на цей момент забезпечення постачання боєприпасів є більш пріоритетним завданням, ніж створення нових танків.
- Він повідомив, що наступного року Rheinmetall збільшить річне виробництво артилерійських снарядів зі 100 тисяч до 600 тисяч штук, і більша частина цієї додаткової продукції буде призначена для постачання в Україну.
- Теоретично, додав він, Rheinmetall може забезпечити 60% артилерійських боєприпасів, необхідних Україні.