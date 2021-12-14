У День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Володимир Зеленський провів нараду. На ній президент України говорив про соціальний захист ліквідаторів.

Участь у нараді взяли прем'єр-міністр Денис Шмигаль та інші члени Кабінету Міністрів.

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Володимир Зеленський звернувся до тих, хто боровся на Чорнобильській АЕС.

Хочу подякувати кожному, хто віддав своє життя, тим, хто залишився живим, але назавжди поховав своє здоров'я,

– сказав глава держави.

Він також підписав указ про додаткові заходи з відзначення та вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Зеленський: "В Україні відновлять програму із забезпечення житлом чорнобильців"

Що передбачає документ

Він запроваджує відзнаку президента України "За участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи" для вшанування громадян, які безпосередньо брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Я знаю, що появи цієї відзнаки десятки років чекали сотні тисяч героїв нашої держави, героїв радянського часу – ліквідаторів. Тепер ця відзнака з'явиться. Я буду щасливий нагородити нею всіх героїв-ліквідаторів,

– пояснив президент.

Указом також передбачене збільшення президентської стипендії для:

військовослужбовців,

пожежників,

службовців та працівників органів внутрішніх справ України.

Мовиться про тих людей, які 26 квітня 1986 року брали безпосередню участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС, її охороні та зазнали значного радіоактивного опромінення. Розмір стипендії зросте з 5800 гривень до 9670 гривень. Підвищення отримають понад 50 стипендіатів.

Задля розв’язання житлових проблем ліквідаторів Зеленський доручив уряду вжити заходів щодо забезпечення їх житлом, передбачивши відповідне фінансування.

У наступному році ми відновлюємо державну програму забезпечення житлом учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС,

– повідомив президент.

Глава держави наголосив, що Кабінет Міністрів має якомога швидше розпочати виконання указу, щоб він був реалізований до квітня наступного року. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що одним з пріоритетів діяльності уряду у сфері соціальної політики залишається покращення умов життя учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, їхній соціальний захист.

В Україні 1,7 мільйона осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з яких понад 185 тисяч – безпосередньо ліквідатори.