Правоохоронці викрили "Умку" і "Лашу Свана": відомих "злодіїв в законі" взяли під варту

Українські правоохоронці викрили та затримали найвпливовіших "злодіїв в законі". 21 травня Печерський районний суд Києва відправив їх в СІЗО.

Тепер "Умка" і "Лаша Сван" перебуватимуть у слідчому ізоляторі щонайменше 60 діб без права внесення застави.

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У поліції пояснили, що злодіїв звинувачують за статтею 255-1 Кримінального кодексу України про створення злочинної організації. Якщо їхню провину доведуть, то "злодіям в законі" може загрожувати до 15 років в'язниці.

Лідери криміналітету були затримані 20 травня. З'ясувалося, що вони контролювали злочинний світ в Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій областях і частково на заході України. Поліцейські вилучили "общак" зловмисників – понад 3,2 мільйона доларів,

– зазначили у поліції.



В Україні заарештували впливових "злодіїв в законі" / Фото Нацполіції

Зауважимо, що якраз напередодні президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти кримінальних авторитетів.

Що відомо про санкції проти "злодіїв у законі"