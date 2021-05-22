Правоохоронці викрили "Умку" і "Лашу Свана": відомих "злодіїв в законі" взяли під варту

Українські правоохоронці викрили та затримали найвпливовіших "злодіїв в законі". 21 травня Печерський районний суд Києва відправив їх в СІЗО.
Тепер "Умка" і "Лаша Сван" перебуватимуть у слідчому ізоляторі щонайменше 60 діб без права внесення застави.
Важливо "Злодія у законі" на прізвисько Зюзя видворили з України: відео
У поліції пояснили, що злодіїв звинувачують за статтею 255-1 Кримінального кодексу України про створення злочинної організації. Якщо їхню провину доведуть, то "злодіям в законі" може загрожувати до 15 років в'язниці.
Лідери криміналітету були затримані 20 травня. З'ясувалося, що вони контролювали злочинний світ в Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій областях і частково на заході України. Поліцейські вилучили "общак" зловмисників – понад 3,2 мільйона доларів,
– зазначили у поліції.
В Україні заарештували впливових "злодіїв в законі" / Фото Нацполіції
Зауважимо, що якраз напередодні президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти кримінальних авторитетів.
Що відомо про санкції проти "злодіїв у законі"
- У списку опинилися 650 юридичних та фізичних осіб. За словами Зеленського, більшість з них перебувають не в Україні.
- Влада вирішила заблокувати активи таких осіб. Крім того, їм заборонили в'їзд на територію України, скасували візи, посвідки на проживання тощо. До речі, такі обмеження ввели безстроково.