Бережуть життя піхоти: як розрахунок Himars привітав бійців з Днем ракетних військ та артилерії

В Україні 3 листопада відзначають День ракетних військ і артилерії. Військові показали, як розрахунок Himars привітав усіх причетних з професійним святом.

Відповідне відео в телеграмі опублікував полковник Збройних Сил України Анатолій Штефан (Штірліц). Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у вітанні зазначив, що наші артилеристи – це "Боги війни", пише 24 Канал.

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В Україні відзначають два професійних свята бійців ЗСУ

Володимир Зеленський привітав військових з Днем ракетних військ і артилерії та Днем інженерних військ.

Українські ракетні війська та артилерія стали одними з найсильніших у світі. Попри перевагу ворога у ресурсах, наші воїни – максимально ефективні, вмотивовані. І своєю влучністю забезпечують потужні результати,

– розповів Верховний Головнокомандувач ЗСУ.

Президент України зауважив, що наші інженерні війська щоденно у складних умовах виконують велику кількість різних завдань і кожне з них – для стійкості нашої оборони, просування вперед ЗСУ та поразки Росії.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував кожному воїну-інженеру, ракетнику, артилеристу за службу та захист України. Генерал також сказав, що він вдячний бійцям за те, що вони самовіддано:

зупиняють ворожі навали;

визволяють нашу землю;

уражають окупантів у найбільш болючі місця;

демонструють справжню силу та міць ЗСУ.

Залужний привітав військових з Днем ракетних військ і артилерії: дивіться відео

Головнокомандувач ЗСУ привітав бійців з Днем інженерних військ: дивіться відео

Чому артилеристи є "Богами війни"

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у зверненні сказав, що артилеристи – це "Боги війни". Адже вони є основою вогневої могутності нашої армії.

Ракетні війська та артилерію називають "Богами війни", адже вони залишаються основним засобом вогневого ураження противника. Артилеристи своїми вмілими діями, хоробрістю і рішучістю кожного дня знищують ворога, підтримуючи дії піхотинців,

– пояснив Сирський.

Український генерал подякував артилеристам, які бережуть життя української піхоти та щодня нищать ворогів, ризикуючи власним життям. Він також додав, що бійці схиляють голови перед тими, хто віддав за нашу свободу життя.

"Їхній подвиг і жертовність назавжди залишиться в пам'яті нинішнього та прийдешніх поколінь. Вічна слава Героям!" – заявив Сирський.

Український генерал привітав бійців ЗСУ: дивіться відео

У Силах спеціальних операцій ЗСУ відзначили, що вони наводять, а артилеристи нищать ворога день у день аж до перемоги.

Працювати на передовій пліч-о-пліч із "Богами війни", чітко виконувати завдання у тісній зв'язці з кращими – то велика честь! У День ракетних військ і артилерії пригадуємо найзапальніші моменти спільної роботи зі знищення ворога,

– заявили військові.

Потужні моменти знищення ворога: дивіться відео

Своєю чергою командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв привітав артилеристів та інженерні війська. Він відзначив, що наразі без їхньої могутньої підтримки неможлива діяльність ЗСУ як в наступі, так і в обороні.

Завдяки високому рівню підготовки й майстерності, ваша потужність зростає з кожним упевненим кроком уперед. Отримавши у війні з російськими окупантами величезний бойовий досвід та опанувавши новітні зразки озброєння та техніки, ви стали без перебільшення одними з найкращих у світі,

– заявив Наєв.

Генерал-лейтенант додав, що їхньою наполегливістю та вмотивованістю зараз захоплюється весь світ. Військовий зауважив, що саме військові інженери зазвичай першими:

прокладають безпечні проходи в мінних полях для просування піхоти й техніки;

знешкоджують вибухові пристрої;

будують переправи та фортифікаційні споруди.

Сергій Наєв подякував бійцям та побажав їм добробуту, достатку, веселого сміху та нехай безхмарне майбутнє наших дітей буде найкращим подарунком до Дня перемоги.

Як розрахунок Himars привітав з Днем ракетних військ та артилерії

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала зауважив, що жоден рід військ не цінується так високо, як ракетні війська та артилерія.

Вогнева підтримка наземних військ була й залишається визначальною на полі бою. А для воїна ця підтримка стала синонімом виживання у найскладніших бойових ситуаціях. За це ми поважаємо та щоразу з гордістю й вдячністю згадуємо наших артилеристів. Українські ракетні війська та артилерія роблять все, щоб ворог дуже дорого заплатив за розв'язання кривавої війни та страждання українців,

– заявив Шаптала.

Він додав, що інженерні війська є спільнотою невтомних героїв, які обладнують позиції та райони оборони, знешкоджують мінні поля, облаштовують інженерні загородження та споруджують переправи.

Керівник Генштабу ЗСУ додав, що інженерні війська та артилеристів об'єднує те, що вони бережуть життя українського воїна та позбавляють ворога настирливої думки хазяйнувати в Україні.

Анатолій Штефан показав, як розрахунок Himars вітає усіх причетних з Днем ракетних військ та артилерії. Ймовірно, бійці запускали ракети ATACMS.

Військовий пообіцяв, що зло обов'язково буде покаране.

Як розрахунок Himars привітав усіх причетних з Днем ракетних військ та артилерії: дивіться відео