В Україні припинили діяльність транснаціональної мережі шахрайських колцентрів, яка була пов'язана з наркокартелем "Хімпром". Зловмисники ошукували громадян Європейського Союзу, а частину підозрюваних уже оголосили в міжнародний розшук.

Про це повідомив виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський.

Що відомо про викриття міжнародної мережі колцентрів?

Завершальний етап міжнародної спецоперації "Connect" відбувся 19 листопада. Правоохоронці припинили діяльність мережі шахрайських колцентрів, учасники якої ошукували громадян країн ЄС.

Загалом у справі 16 підозрюваних. Четверо з них перебувають у міжнародному розшуку. Крім того, за запитами іноземних правоохоронців забезпечили екстрадицію 39 осіб.

Ковальський наголосив, що боротьба з телефонним шахрайством не повинна обмежуватися закриттям окремих офісів. За його словами, до відповідальності необхідно притягувати організаторів злочинного бізнесу, його фінансистів та осіб, які забезпечують прикриття.

Під час обшуків затримали 12 осіб / Фото: Прокуратура України

Де ще в Україні викрили шахрайські колцентри?

Правоохоронці також повідомили про викриття шахрайських колцентрів у Хмельницькому та Вінниці.

У Хмельницькому зловмисники облаштували підпільні офіси у звичайних квартирах. Під час операції правоохоронці провели 18 обшуків та затримали 12 осіб. Усім затриманим уже повідомили про підозру.

У Вінниці шахрайський колцентр працював в орендованому приватному будинку. Під час обшуку правоохоронці задокументували незаконну діяльність його учасників та затримали їх. Наразі готуються повідомлення про підозру.

Ковальський нагадав, що з вересня в Україні діє стаття 255-4 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за організацію та діяльність шахрайських груп.

За створення такої групи або керівництво нею загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. За участь у її діяльності або сприяння їй передбачено від 5 до 10 років позбавлення волі.

За сприяння шахрайським колцентрам із використанням службового становища також загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Виконувач обов'язків генпрокурора наголосив, що ефективність роботи прокурорів оцінюватиме за притягненням організаторів до відповідальності, арештом активів та відшкодуванням збитків потерпілим.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, антикорупційні органи викрили діяльність угруповання "Хімпром" під час спецоперації "Карфаген". За даними слідства, структура розвивала мережу колцентрів, збувала наркотики, займалася підробкою грошей і планувала розширити свій вплив на території Польщі та Німеччини.