Виманили у європейців 300 тисяч євро: в Україні викрили мережу кол-центрів

В Україні у межах міжнародної кібероперації Scammer викрили мережу кол-центрів, які вчиняли протиправні дії проти громадян європейських країн. Злочинці організували схему, яка дозволила їм ошукати, зокрема, громадян Латвії.

Правоохоронцям вдалося встановити учасників угруповання, які були причетні до організації схеми несанкціонованого доступу до онлайн-банкінгу іноземців. Про це повідомили у Національній поліції України.

Як злочинці ошукували громадян ЄС?

Зловмисники, що забезпечували роботу мережі кол-центрів, зв'язувались з іноземцями, зокрема громадянами Латвії, представлялися співробітниками латвійської поліції або працівниками банківських установ та вводили їх в оману.

Учасники злочинного угрупування, посилаючись на перевірку безпеки банківських рахунків, переконували іноземних громадян у тому, щоб вони повідомляли свої авторизаційні дані для доступу до систем онлайн-банкінгу.

Отримавши необхідну інформацію, зловмисники здійснювали несанкціоновані фінансові операції та перераховували кошти на підконтрольні рахунки дропів. Надалі ці гроші знімали готівкою та розподіляли між учасниками злочинної схеми,

– зазначили у Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Громадяни України і мешканці Івано-Франківська 2001 та 2002 років народження, які перебували на території Латвії, контролювали рахунки підставних осіб. Вони знаходили дропів – людей, що за незначну винагороду відкривали банківські рахунки у країнах Європи і передавали злочинцям контроль над своїми картками.

У Івано-Франківську за місцями проживання зловмисників у березні були проведені обшуки. Правоохоронці вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які можуть містити докази протиправної діяльності.

Під час розслідування встановлено понад 20 потерпілих громадян Латвії, яким завдано матеріальної шкоди на суму щонайменше 300 тисяч євро (близько 15 мільйонів гривень).

Фігурантам справи повідомлено про підозру у легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, за ч. 3 ст. 195 Кримінального кодексу Латвійської Республіки.

Міжнародне розслідування координувалося офіцерами зв’язку України в Європолі у комунікації з правоохоронцями України та Латвії.

