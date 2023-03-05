Ні сорому, ні совісті: в Україні спіймали шахраїв, які оформлювали кредити на полонених
Джерело:Кіберполіція
Кіберполіція викрила групу злочинців, які здійснювали шахрайські дії. Зловмисники оформлювали кредити на імена військовослужбовців, що зникли безвісти або перебувають у полоні.
Правоохоронці викрили групу з трьох осіб, які отримували дані про мобільні номери військовослужбовців, з якими втратили зв'язок рідні або тих, хто наразі перебуває у полоні.
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Сума збитків становить понад 2 мільйони гривень
За допомогою перевипуску SIM-карт та отримання доступу до онлайн-банкінгу, кримінальна група успішно оформляла кредитні картки та отримувала позики. Повідомляється, що з рахунків українських захисників перераховували залишок грошей.
За даними поліції, загальна сума збитків, завданих у результаті цієї злочинної діяльності, становить понад 2 мільйони гривень. Угрупованню вдалося отримати доступ до мобільних номерів понад 20 військовослужбовців, які перебувають у полоні або зникли безвісти.
Організатора злочинної групи затримано і йому загрожує позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. Правоохоронці повідомили про підозру в шахрайстві чоловіку.
Шахраї від імені влади "збирали гроші для ЗСУ"
- Нещодавно СБУ виявила організацію, що вимагала гроші від українських підприємців, видаючи себе за представників місцевої влади. Шахраї збирали гроші на "допомогу Збройним Силам України".
- За даними СБУ, шахраям вдалося привласнити понад 3 мільйони гривень. Організацію вдалося розкрити під час спецоперацій у Києві, Дніпрі та Херсонській області.
- Слідство встановило, що організацію заснував громадянин однієї з країн Центральної Азії, який зараз перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини. Шахраї використовували фейкові листи від імені військових адміністрацій різних рівнів, у яких просили перерахувати кошти на рахунки ЗСУ від 20 до 100 тисяч гривень.
- У підсумку затримано п'ятьох учасників організації. Натомість організатор оборудки переховується на тимчасово окупованій території сходу України.