Суд вперше в Україні виніс вирок митрополиту УПЦ МП: він визнав, що винен у злочинах

Районний суд Кропивницького вперше в Україні виніс вирок митрополиту УПЦ МП Іосафу. Він та секретар цієї установи повністю визнали свою вину у злочинах, які їм інкримінувала Служба безпеки.

Як зазначили СБУ, фігуранти справи повністю підтвердили доказову базу, яку раніше зібрали співробітники Служби безпеки.

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У чому звинувачують митрополита УПЦ МП

Митрополита Іосафа та секретаря засудили за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, що було вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Фігуранти публічно вихваляли захоплення частини території України та "роздували" міжрелігійну ворожнечу в регіоні на користь країни-агресора. За даними розслідування, єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував підривну діяльність проти нашої держави.

Для цього митрополит був на постійному зв'язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та окупації східних і південних територій України, зокрема у Криму,

– повідомляє пресслужба СБУ.

Вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території Росії. За їх дорученням у церквах релігійної громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в типографіях країни-агресора.

У цих книгах російські "автори" ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим. Під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили велику кількість проросійських друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими «кураторами».

Яке покарання їм світить

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки, а також заборонив на 1 рік обіймати посади керівників релігійних управлінь та єпархій.

Раніше стало відомо, що Православна церква України перевірятиме священників УПЦ МП, які виявили бажання приєднатися до ПЦУ. Це потрібно, щоб до неї не потрапили люди, які руйнуватимуть її зсередини. Разом з тим митрополит ПЦУ Епіфаній відкинув перспективу об'єднання з УПЦ МП. Власне, він констатував, що колаборанти-україноненависники ПЦУ не потрібні.