В Україні вирішується доля світового порядку, – Арестович

До війни Росії проти України прикута увага, напевно, всіх країн світу. Саме на нашій території зараз вирішується доля світового порядку.

Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

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Стало відомо, що Північна Корея розпочала активність на ядерному полігоні. На питання журналістки про те, чи не відверне це увагу світу від України, Арестович наголосив, що ні.

Зараз увага всього світу прикута до України. Саме тут вирішується доля світового порядку. І Україна "розбудила" і Схід, і Захід зараз. Зараз тривають інтенсивні консультації між США, Заходом і Китаєм щодо України,

– заявив Арестович.

За його словами, на Заході зараз рефлексія та переоцінка питання, як вони довели до цього.

"Бо якщо пригадати невступ України в НАТО у 2008 році, ми їх з жовтня вмовляли на вищому офіційному рівні, щоб вони дали зброю і застосували санкції до того, як Росія нападе", – сказав радник глави ОП.

Арестович пригадав відомі слова "Це не злочин, це гірше, це помилка". І таких помилок багато. На його думку, тепер Захід хоче все виправити. І Україна виступає ініціатором.

Дивіться повне відео розмови з Олексієм Арестовичем:



До слова, з моменту вторгнення Росії на територію України інші держави нам допомагають й підтримують у різних сферах. Про ще одну додаткову допомогу заявили у Євросоюзі. Там виділять ще 50 мільйонів євро гуманітарної допомоги на підтримку нужденних українців.