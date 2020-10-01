В Україну надійшов циклон "Зора". Він вируватиме щонайменше до кінця цього тижня. Рятувальники попереджають про небезпеку та просять залишатися вдома.

Станом на ранок 1 жовтня знеструмлено 162 населених пункти у 9 областях країни. Про це повідомили на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Якої шкоди наробив циклон

У Харкові через потужні пориви вітру 5-метрова гілка впала на студентку. Дівчину госпіталізували з травмою голови, загрози життю немає.

На Херсонщині у приватному секторі міста затопило 6 вулиць.

У Львівській області без електрики залишилися понад 30 населених пунктів. В одній зі шкіл Львова під час уроку відрами збирали воду.



Ураган в Харкові / Фото з "Суспільне Харків"



Негода у Харкові / Фото з фейсбук-сторінки Харківського регіонального центру з гідрометеорології



Наслідки штормового вітру у Харкові / Фото з фейсбук-сторінки Харківського регіонального центру з гідрометеорології



Циклон "Зора" у Харкові / Фото з фейсбук-сторінки Харківського регіонального центру з гідрометеорології

Циклон вируватиме в Україні щонайменше до кінця тижня. Рятувальники просять без нагальної причини не виходити на вулицю, а також не ходити під деревами та стовпами, і не паркувати під ними автівки.

Якою буде погода у жовтні

Синоптики обіцяють всередині осені температуру нижчу за 15° і помірні опади.

Вони передбачають середня місячну температуру приблизно 7° – 12° тепла (в горах 6° – 7°).

Середня місячна кількість опадів буде в межах 30 – 65 міліметрів, у Карпатах – 75 – 100 міліметрів.

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