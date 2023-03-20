Рада дозволила давати офіцерські звання військовим без освіти, але є умова

Верховна Рада дозволила надавати офіцерські звання захисникам, які не встигли здобути вищу освіту. Отримувати офіцерські звання без освіти зможуть захисники, які мають бойовий досвід.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8339, який дає можливість отримати молодше офіцерське звання, оминаючи формальні вимоги щодо диплома про вищу освіту. За нього проголосували 283 народних депутати.

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Зміни підтримали 283 нардепи

Голова парламентської фракції "Слуга Народу", член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія зазначив, що повномасштабна війна в Україні виховала нових командирів.

Ще рік тому багато хто з них жив цивільним життям. Не всі мали військову освіту чи диплом університету. Але зараз вони мають бойовий досвід, якого не мають офіцери країн НАТО. Для таких людей сьогодні ми ухвалили законопроєкт №8339. Він дозволяє отримати молодше офіцерське звання, минаючи формальні вимоги щодо диплома про вищу освіту,

– повідомив Арахамія.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що законопроєкт передбачає у період дії воєнного стану можливість прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу з одночасним присвоєнням первинного військового звання офіцерського складу; осіб сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, військову службу за призовом; осіб з-поміж резервістів в особливий період за умови, що такі особи мають бойовий досвід та проходили військову службу в районах ведення воєнних (бойових) дій не менше шести місяців.

Водночас прийняття на військову службу за контрактом у цьому випадку не здійснюється протягом строку дії дисциплінарних стягнень, а наявність вищої освіти не вимагається.

У законопроєкті пропонується гнучке положення: особи, які призначаються на офіцерські посади за нововведеною підставою, проходять курс воєнної підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності до або після призначення на посаду (але не пізніше, ніж протягом шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану).