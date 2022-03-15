В Україні ворог знищив вже 3 500 об'єктів інфраструктури, – МВС

Ворог продовжує знищувати цивільну інфраструктуру України. Загалом від початку повномасштабного наступу Росії агресор зруйнував десятки сотень таких об'єктів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час загальнонаціонального телемарафону, передає 24 канал.

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Ворог нищить усе на своєму шляху

Загалом в Україні орки знищили 3 500 об'єктів інфраструктури, зокрема:

230 об'єктів транспортної інфраструктури;

165 об'єктів життєзабезпечення населення, таких як електропідстанції та газопроводи – вони повністю або частково зруйновані.

крім цього зруйновані заклади освіти, повністю або частково, – 72 об'єкти.

А також окупанти пошкодили 21 заклад охорони здоров'я на території України та 10 освітніх закладів.

Щодня все більше зруйнованих будинків

Щодо житлових будинків, то їхня кількість змінюється щодня. Зараз – це понад 2 700 зруйнованих будинків.

"Інші об'єкти, серед яких є будівлі ДСНС України, Національна поліція України тощо – понад 400", – повідомив Монастирський.

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