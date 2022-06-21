В Україні вперше з 24 лютого став доступний Єдиний реєстр судових рішень

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Єдиний реєстр судових рішень був закритий. Доступ до нього був лише в обмеженого кола осіб.

Після 24 лютого доступ до Єдиного реєстру судових рішень був лише в суддів, прокурорів та слідчих. Тепер доступ до нього відкритий.

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Робота реєстру

Окрім Єдиного реєстру судових рішень став доступний сервіс "Стан розгляду справ". Раніше доступ до цих сервісів був обмежений для того, щоб запобігти загрозі життю суддів та учасників судового процесу. Також метою обмежень була інформаційна безпека.

Наразі повідомляється, що доступ до Реєстру здійснюватиметься в тестовому режимі. Якщо виникне кіберзагроза або інша небезпека – його роботу знову можуть обмежувати.

Судові рішення, які внесені до Реєстру, є відкритими цілодобово, доступ до них безкоштовний. Сервіс "Стан розгляду справ" містить інформацію щодо стадій розгляду судових справ.

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти почали знову дуже інтенсивно обстрілювати Харків. Ці удари по місту триватимуть довго, тому варто вивезти з Харкова усіх літніх людей та дітей. Також закликають евакуюватися усіх місцевих мешканців, у кого є така змога.

Як повідомила Ірина Верещук, зараз у російському полоні перебуває понад 1 500 мирних українців. Також відомо, що ворог тримає у полоні 75 захисників острова Зміїний та понад 2 500 героїв, які захищали "Азовсталь".

Велика Британія завдала росіянам просто нищівного дипломатичного удару. З 24 лютого російський посол та дипломати країни-агресора були небажаними у будівлі парламенту, але таке правило діяло неофіційно. Тепер російські окупанти так остогидли британцям, що ті заборонили російському послу та дипломатам заходити у будівлю парламенту на офіційному рівні.

Росіяни намагалися розігнати фейк про те, що українців призовного віку будуть повертати з Польщі в Україну. Насправді ж це абсолютна брехня – ніхто так чинити не збирається. Тим паче, що за кордоном переважно наші жінки з дітьми.

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