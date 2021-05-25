В Україні вперше судитимуть нардепа за кнопкодавство

Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата через кнопкодавство. Мовиться про закарпатського мажоритарника Владислава Поляка.

Нардеп у лютому 2020 року на засіданні Ради неодноразово голосував замість свого колеги. Це відбулось під час розгляду поправок до законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

До речі У "Слузі народу" заявили, що сенсорну кнопку в Раді можна обдурити

Справу відкрили ще у лютому. Досудове розслідування здійснювали слідчі ДБР.

Нардеп може заплатити штраф

Відповідно до законодавства, Поляку загрожує штраф від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів, тобто від 51 до 85 тисяч гривень. Для цього в суді мають довести його провину.

Зверніть увагу! На початку березня у Верховній Раді запрацювала сенсорна кнопка, яка б мала унеможливити кнопкодавство. Це чутлива клавіша, яку треба затискати пальцем під час голосування, відпускати її до завершення процесу не можна.

Щоправда, нардепи розповіли, що її можна оминути, купивши спеціальні ґаджети, які імітують дотик рук людини.

Кнопкодавство Поляка, дивіться відео:

Що відомо про нардепа