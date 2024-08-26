Росія масовано атакує Україну зранку 26 серпня. Зокрема, ворог намагається вкотре знищити енергетичну інфраструктуру. В Україні вводять екстрені відключення світла.

Так, Укренерго надав розпорядження ввести екстрені відключення світла. Графіки не діють.

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В Україні екстрені відключення світла

Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – не діють,

– наголосили у ДТЕК.

Також зазначили, що енергетики всієї країни працюють 24/7, аби повернути світло в оселі українців.

Зауважимо, вранці під час масованої атаки Росії у Києві й Одесі повідомили про проблеми зі світлом. Також є перебої з водопостачанням. У Черкаській і Миколаївській області застосували графіки аварійних відключень.

В ОП вже відреагували на ворожу атаку. Андрій Єрмак заявив: "Бажання знищити нашу енергетику коштуватиме росіянам дорого, їх інфраструктури".

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Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.