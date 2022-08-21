В Україні вводять нові сигнали повітряної тривоги: як їх розпізнати

Через загострення ядерного шантажу росії в Україні з'являться й інші сигнали тривоги. Фахівці розповіли, як їх розрізнити.

Про оновлення сигналів повітряної тривоги розповіли у Центрі протидії дезінформації. Фахівці наголошують, що ігнорувати сирени ні в якому разі не варто.

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В Україні оновляться сигнали тривоги

Через загострення ядерного шантажу деякі територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, які повідомлятимуть про різні види небезпеки:

Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів.

– звук церковних дзвонів. Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат.

– це дзвін в набат. Сигнал евакуації з міста звучить, як гудок потяга.

Після сповіщення необхідно ввімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на наступну інформацію.

У ЦПД нагадали, що в разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд. Ігнорувати його не варто. Натомість слід негайно йти до найближчого укриття та пам'ятати про правило двох стін та двох виходів.

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Що робити під час різних видів небезпек

Директор департаменту цивільного захисту Вінницької міськради Олег Парфілов у коментарі для телеканалу "ВІТА" розповів, що під час хімічної небезпеки варто:

перебувати у приміщенні,

вимкнути примусову вентиляцію,

зачинити вікна та двері,

за можливості зачинити вентиляційні отвори.

Під час радіаційної небезпеки необхідно діяти так само. Під час сповіщення про евакуацію з міста обов'язково потрібно увімкнути радіо чи телевізор. За словами Парфілова, у цих повідомленнях надаватиметься інформація про:

порядок проведення евакуації,

місця збору,

транспорт, який буде залучений до евакуації,

час її проведення.

Дивіться відео про різні види сигналів небезпеки:

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