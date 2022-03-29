В Україні вже 144 дитини загинули через російський напад
29 березня 2022 , 08:46Читать новость на русском
Джерело:Офіс генпрокурора
Через варварство російських окупантів гинуть наші мирні люди та, на жаль, діти. Відтак, на ранок 29 березня 2022 року загинули 144 дитини.
Також більше 220 дітей поранені. Найбільше постраждало дітей у Київській області – 68.
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У Офісі генпрокурора кажуть, що також рахунок йде на десятки й в інших небезпечних областях.
У Харківській області загинули 49 діток. У Донецькій – 54, Чернігівській – 38, Миколаївській –30, Луганській – 28, Запорізькій – 22, Житомирській – 15, Сумській – 15, Херсонській – 25. У місті Києві – 16,
– мовиться у повідомленні.
Також встановлюють дані щодо загиблих та поранених дітей у місті Маріуполі.
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