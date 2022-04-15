В Україні вже деокупували майже тисячу населених пунктів: там відновлюється нормальне життя

Українські військові станом на 15 квітня звільнили від окупантів вже майже тисячу населених пунктів. Зараз у них триває відновлення нормального життя.

Рятувальникам і представникам інших служб доводиться працювати там не покладаючи рук. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

До теми Завдання номер один – прискорення миру, – Зеленський звернувся до українців

Розмінування та відновлення роботи держструктур

Зараз у звільнених містах і селах почали відновлювати постачання електрики, води та газу. Також там починають працювати поліція, пошти, структури державної та місцевої влади.

Окрім цього на території 338 із цих населених пунктів розпочали роботу гуманітарні штаби. Там, де це можливо, знову відновили роботу освітніх закладів і швидкої допомоги.

Обсяг робіт – дійсно колосальний. Деокуповано вже 918 населених пунктів різного масштабу, але однаково значущих для нас, для України,

– сказав президент.

Також він додав, що зараз триває розмінування. Коли наші захисники вибивають ворогів, ті завжди при відступі залишають багато мін та інших вибухових пристроїв.

Звернення глави держави за 15 квітня: дивіться відео