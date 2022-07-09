"України вже немає": які фейки поширюють росіяни на тимчасово окупованих територіях

Сестра переможця шоу "Голос країни" Івана Ганзера проживає за два кілометри від кордону з росією та перебуває під окупацією у Харківській області. Там люди опинилися без зв'язку і живуть в повній інформаційній блокаді.

Про те, як окупанти залякують людей, підло виманюють гроші та поширюють різні фейки про Україну – співак розповів ексклюзивно сайту 24 каналу.

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Фейки, які поширюють росіяни на окупованих територіях

За словами Ганзери, зв'язок у селі, де проживає його сестра, є лише в одному місці. Однак добиратися туди досить небезпечно, тому зв'язатися з нею виходить дуже рідко і, буквально, на хвилину або дві.

Вона (сестра – 24 канал) запитує, що відбувається в Україні, адже у них там повноцінний інформаційний вакуум. Окупанти розповідають їм, що "в них має бути "референдум", що вони мають приєднатися до росії, адже України вже немає, Україну вже забрала Польща",

– розповів чоловік.

російські бойовики / Фото Getty Images

Через повну інформаційну ізоляцію переконати сестру, що це неправда, було досить важко. На жаль, багато місцевих мешканців все ж вірять фейкам, які поширюють окупанти.

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Погрози та залякування

За словами Ганзери, окупанти відбирають сім-карти з мобільних телефонів. А також, погрожуючи, змушують людей переказувати всі кошти через мобільні додатки банків на свої картки.

Співак наголосив, що на тимчасово окупованих територіях досі залишається багато людей, які хочуть повернутися в Україну. Він закликав українську владу зробити все можливе для організації гуманітарних коридорів.

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російські окупанти обстріляли Чугуїв, що на Харківщині. Внаслідок атаки росіян постраждали та загинули люди.

Окупанти влучили ракетою в спортивний комплекс, де раніше готували олімпійських чемпіонів. Через обстріл у приміщенні спалахнула пожежа на 200 квадратних метрах. Тому споруда зруйнована. Припускають, що ракету вороги випустили з Бєлгорода.

Окрім того, очільниця Чугуєва, що на Харківщині, закликала сім'ї з дітьми евакуюватися. Адже у місті обстріли тільки посилюються. Галина Мінаєва пояснила, що це необхідно, щоб зберегти життя та здоров'я наших дітей.

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