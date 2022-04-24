В Україні вже загинули 213 дітей через збройну агресію Росії

24 квітня 2022 , 09:01
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Джерело:

Офіс генпрокурора

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули вже 213 дітей. Поранених ще більше – аж 389.

В Офісі генпрокурора наголошують – ці дані ще неостаточні. Адже поки важко встановити цілісну картину на тимчасово окупованих та звільнених територіях, де розбирають завали.

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В яких областях постраждали діти

Найбільше дітей постраждало на Донеччині – аж 122 дитини. Далі йдуть такі області:

  • Київська – 114.
  • Харківська – 91.
  • Чернігівська – 66.
  • Херсонська – 44.
  • Миколаївська – 43.
  • Луганська – 37.
  • Запорізька – 27.
  • Сумська – 17.
  • Київ – 16.
  • Житомирська – 15.

Додамо, 23 квітня російська ракета влучила у житловий будинок в Одесі. Загинуло 8 людей, серед яких мама та тримісячне немовля.

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Автор: Петро Синєокий