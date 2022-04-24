В Україні вже загинули 213 дітей через збройну агресію Росії
24 квітня 2022 , 09:01Читать новость на русском
Джерело:Офіс генпрокурора
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули вже 213 дітей. Поранених ще більше – аж 389.
В Офісі генпрокурора наголошують – ці дані ще неостаточні. Адже поки важко встановити цілісну картину на тимчасово окупованих та звільнених територіях, де розбирають завали.
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В яких областях постраждали діти
Найбільше дітей постраждало на Донеччині – аж 122 дитини. Далі йдуть такі області:
- Київська – 114.
- Харківська – 91.
- Чернігівська – 66.
- Херсонська – 44.
- Миколаївська – 43.
- Луганська – 37.
- Запорізька – 27.
- Сумська – 17.
- Київ – 16.
- Житомирська – 15.
Додамо, 23 квітня російська ракета влучила у житловий будинок в Одесі. Загинуло 8 людей, серед яких мама та тримісячне немовля.
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