В Україні вже зареєстрували 1,4 мільйона переселенців

Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що станом на 19 квітня понад 1,4 мільйона людей зареєструвались переселенцями. Держава надає їм грошову допомогу.

Лазебна наголосила, що переселенці – це люди, які вимушено опинились в іншому регіоні. Часто у них немає необхідних речей.

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За її словами, цим українцям на перший час потрібні житло, їжа, медикаменти та засоби гігієни, а надалі – робота.

Тому держава під час воєнного стану, навіть в умовах вкрай обмежених ресурсів, впровадила систему взаємопов'язаних програм, які допомагають людям вирішити ці питання,

– заявила міністерка.

Вона додала, що найближчими днями переселенці зможуть стати на облік. Подати заяву на допомогу на проживання можна буде через Дію, навіть не виходячи з дому – без черг та зайвих паперів.

Допомога переселенцям

Держава надасть допомогу на проживання переселенцям з територій активних бойових дій. Так, грошову підтримку в розмірі 3000 гривень на місяць отримають діти та люди з інвалідністю, 2000 гривень – інші особи.

Всім, хто має право на цю допомогу та до кінця квітня подасть заяву на її отримання, держава перерахує допомогу за два місяці – березень та квітень,

– повідомила Лазебна.

Окрім того, майже в кожній приймаючій громаді діють штаби, які надають гуманітарну допомогу переселенцям. Ідеться передусім про речі першої потреби.

Інші програми допомоги для переселенців

Кабмін запустив програму підтримки роботодавців, які працевлаштовують переселенців. Держава співфінансує роботодавцям витрати на оплату праці прийнятих на роботу переселенців в розмірі 6500 гривень.

прийнятих на роботу переселенців в розмірі 6500 гривень. В рамках допомоги переселенцям із житлом уряд компенсує комунальні витрати громадам та людям, які безкоштовно розміщують у себе переселенців.

Спільно з трьома структурами ООН Кабмін запускає додаткові програми підтримки найбільш вразливих категорій. Тож люди отримають допомогу строком на три місяці та розміром 2220 гривень на місяць додатково .

. Вже запрацювала така програма з ЮНІСЕФ, подати заявку на неї можна онлайн. Вона надається родинам з трьома і більше дітьми, якщо одна дитина має вік до 2 років.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що українці зможуть отримати житло від держави. Першочергово це стосується переселенців, чиї домівки зруйнували окупанти. Також житло отримають військові та медики.

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