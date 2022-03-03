В Україні за службу нагородили ще 19 воїнів

Нагородами відзначили 19 воїнів 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

Військові отримали нагороди "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".

До теми Зеленський надав звання Героя України 15 українцям-захисникам

Які ордена вручили військовим:

Трьох офіцерів бригади нагородили Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня,

16 сержантів і солдатів – Орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Напередодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України 15 українським військовим. Більшості – посмертно.

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