В Україні заборонили ввезення і поширення видавничої продукції з Росії

Відтепер книги, журнали, газети з країни-агресора не зможуть потрапити на територію України – відомство не видаватиме дозволи на видавничі продукти.

Рішення Держкомтелерадіо прийнято на початку березня у зв'язку з відкритою та широкомасштабною військовою агресією Росії проти України. Мета заборони – недопущення культурного та інформаційного впливу держави-агресора на суспільні настрої українців.

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