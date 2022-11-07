У війні за Україні загинув шостий громадянин США і доброволець з Тайваню

На війні в Україні загинув ще один громадянин США. Також у боях за Україну загинув доброволець з Тайваню.

Речник Держдепу США 7 листопада підтвердив, що в Україні нещодавно помер громадянин Америки. Прессекретар не повідомив подробиць про особу загиблого та обставини його смерті.

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США підтвердили смерть свого громадянина в Україні

Ми підтримуємо зв'язок із родиною та надаємо всю можливу консульську допомогу,

– сказав речник.

Речник Держдепу додав, що з поваги до приватного життя сім’ї "в цей важкий час нам більше нічого додати".

Це вже шостий американець, який загинув в Україні після російського вторгнення в лютому.

Зазначимо, що 5 листопада повідомлялося, що в Україні загинув 23-річний американський доброволець Скайлер Джеймс Ґреґґ.

Журналістам вдалося встановити, що доброволець загинув 29 жовтня на північному сході України.

Виявилося, що його підрозділ потрапив під артобстріл. Скайлер приєднався до Міжнародного легіону у квітні. У червні він отримав поранення під Харковом унаслідок вибуху.

У боях за Україну загинув доброволець з Тайваню

. 13 жовтня речник Держдепу США підтвердив загибель ще одного американського добровольця. Громадянин США загинув на Сході України.

Крім того, Комітет гуманітарної та інформаційної політики інформує, що в Україні загинув доброволець з Тайваню Цзен Шенгуан.

Повідомляється, що військовий з Тайваню отримав поранення і помер від втрати крові. Таєць отримав поранення у Луганській області.

"25-річний тайванець Цзен Шенгуан, який приєднався до української армії, був поранений і помер від втрати крові під час бою з російською армією в Луганській області", – повідомив народний депутат Микола Княжицький.

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