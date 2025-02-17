Від початку повномасштабної війни 100 рятувальників загинули, ще 430 поранені, – голова ДСНС

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло 100 співробітників ДСНС. Ще 430 рятувальників було поранено.

Про це розповів голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник в інтерв'ю Укрінформу, передає 24 Канал. Серед поранених багато саперів.

Дивіться також На Донеччині росіяни FPV-дроном атакували рятувальників

Потужний кадровий резерв

Мінно-вибухові травми, за словами Даника, мають дуже важкі наслідки, а відновлення після таких поранень складне, довготривале та дороге. Зокрема, постраждалі рятувальники проходили лікування за кордоном.

Він розповідає, що хлопці дуже мотивовані, тож намагаються повернутися служити в бойові підрозділи, якщо є найменша можливість.

Тим, хто не може продовжувати службу там, пропонують роботу у навчальних закладах, тренувальних центрах або на адміністративних посадах, що не передбачають виконання ризикованих завдань.

Ми розуміємо, що це – дуже потужний кадровий резерв саме у досвіді. Цих людей потрібно зберегти будь-якими способами і зробити так, щоб вони передали свій досвід молодим офіцерам, сержантам, які, відповідно, готуються до цієї роботи,

– каже очільник ДСНС.

Там також працюють з сім'ями загиблих, цим опікується спеціальне управління. За словами Даника, це складний процес, який потребує планової та серйозної роботи.

До слова, вночі 1 лютого через авіаційний удар агресора по Сумській області загинуло троє правоохоронців, які здійснювали чергування у населених пунктах громади. Тіло одного з них знайшли під завалами.