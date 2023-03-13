Недостовірне декларування: в Україні закрили справу проти ще одного екснардепа

Вищий антикорупційний суд закрив справу проти нардепа Михайла Забродського, у якого були проблеми з декларуванням. Закінчились терміни давності.

Забродському інкримінували недостовірне декларування. Однак його звільнили від відповідальності за клопотанням захисника.

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Клопотання передбачає, що особа фактично відмовляється від процедури дослідження доказів, а закриття кримінального провадження з цих підстав не вказує про його невинуватість.

Що відомо про справу

Провадження надійшло до суду 3 лютого 2023 року, але проступок був 6 березня 2021 року. Термін давності таких справ – 2 роки.

Нагадаємо, у 2021 році НАЗК встановило, що Забродський не вказав у декларації за 2020 рік орендований будинок в селі Гнідин біля Києва. Депутат не заперечував, що використовував цей будинок, але пояснював, що жив там тимчасово.

Суд пробачив нардепу Гевку брехню у декларації

Раніше ВАКС звільнив від кримінальної відповідальності нардепа Володимира Гевка. Нардепа від "Слуги народу" також звинувачували у недостовірному декларуванні.

Зазначали, що суд схвалив таке рішення у зв'язку з дійовим каяттям та закрив кримінальне провадження. Прокурор погоджувався. що таке звільнення від відповідальності є можливим.

У рішенні не вказували прізвище нардепа, але ЗМІ з'ясували, що мовиться про Володимира Гевка.