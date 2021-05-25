В Україні залишилась лише жовта зона карантину

Вся Україна 25 травня стала "жовтою". Останню Донецьку область вивели з помаранчевої зони карантину.

На Донеччині показник відсотку епідемічного порогу становить 94,4% при нормі 100%. Напередодні він становив 108,5%.

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Вся Україна "жовта"

Наразі в Україні немає областей, де був би перевищений хоч один показник щодо COVID-19.

Крім того, в п'яти областях показники частково відповідають зеленій зоні. Наприклад, подекуди відсоток від епідпорогу становить менше, ніж 50%

Київ,

Закарпатська область,

Полтавська,

Хмельницька,

Вінницька.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді у президента заявив, що частина регіонів невдовзі можуть перейти в зелену зону карантину.

Коронавірус в Україні: статистика

За добу 25 травня в Україні зафіксували 2 608 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Серед них – 76 медиків. За добу в лікарню забрали 854 осіб.

На жаль, 249 людей померли від ускладнень хвороби. Проте 17 504 пацієнтів одужали.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 186 463 людей, одужали – 1 975 064, померли – 49 685.

Відповідно до даних МОЗ, вже вакцинували 981 970 українців.

МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні.