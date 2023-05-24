Щоб відповідати стандартам НАТО: уряд схвалив нову процедуру оборонних закупівель

Україна здійснюватиме оборонні закупівлі за стандартами НАТО. Відповідну процедуру вже схвалив Кабінет Міністрів.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков. Він зазначив, що покупкою озброєння та військової техніки для ЗСУ займатиметься Агенція оборонних закупівель.

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Україна наближається до імплементації стандартів НАТО

Агенція, яку ми створили у 2022 році, відокремлена від апарату Міністерства, що дозволяє звести до мінімуму корупційні ризики. Це рішення робить оборонне відомство на крок ближче до імплементації стандартів та процедур НАТО,

– зазначив Резніков.

Він також додав, що це сприятиме ефективному використанню бюджету нашої держави. А ще дозволить скоротити терміни постачання тих товарів, яких потребують наші військові.

Заступник міністра оборони Денис Шарапов зауважив, що єдина національна агенція займатиметься:

централізованою закупівлею товарів, робіт і послуг;

мовиться про ті, які призначені для виконання державних програм у сфері нацбезпеки й оборони.

Покупки вона здійснюватиме, посилаючись на потреби, визначені у Збройних Силах України.

Міноборони України займається залученням партнерів з Великої Британії, Норвегії, а також Агенції НАТО з підтримки та постачання. Це роблять, щоб нам допомогли розбудувати механізми роботи Агенції оборонних закупівель. А також провели оцінку на відповідність стандартам НАТО.

Зауважимо, що 25 травня відбудеться чергова зустріч у форматі "Рамштайн". Під час неї обговорюватимуть надання Україні нової військової допомоги.

Що цього разу обговорять на "Рамштайні"

Речник Пентагону Пет Райдер зазначив, що обговорюватимуть посилення української ППО, а також надання боєприпасів. Серед тем, які будуть на порядку денному, – передача нам багатоцільових винищувачів.

За словами Райдера, спочатку Україна озвучить свої нагальні потреби. Після цього всі присутні заслухають звіт про ситуацію на фронті. У Пентагоні вважають, що пріоритетними будуть системи ППО та боєприпаси.

А потім буде також дискусія про підготовку F-16,

– наголосив Райдер.

Додамо, що напередодні зустрічі, яка пройде в онлайн-режимі, процес підготовки обговорили Олексій Резніков і Ллойд Остін. Вони зазначили, що продовжать підтримувати тісний контакт.