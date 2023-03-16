Оригінал чи "пальонка": українці зможуть перевіряти придбаний алкоголь через Дію

Цифровізація держави неабияк спрощує усім роботу та зменшує кількість корупції в країні. Мінцифри планує запровадити в Україні еАкциз.

Міністр цифрової трансформації пояснює, що уже багато років у країні існує значний тіньовий ринок алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Через відсутність прозорого механізму контролю за обігом підакцизних товарів держава недоотримує податки, а люди отримують підроблену та контрафактну продукцію.

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Україна щороку втрачає шалену суму з бюджету

Федоров наводить приклад, що було зафіксовано продаж понад 50 000 пляшок алкогольних напоїв з однією і тією ж акцизною маркою. Це говорить про те, що 49 999 разів люди купували "палену" горілку або що кошти з продажів не йшли в бюджет.

Також, за словами міністра, в Україні існує ринок підроблених паперових акцизних марок, які надходять з Китаю та Туреччини. Продукція з підробленими марками реалізується через офіційні мережі збуту в Україні.

Такі марки важко відрізнити від справжніх без проведення спеціальної експертизи. Звичайно, за таку продукцію не сплачують акцизний податок. Відповідно держава втрачає кошти. За даними Kantar та Euromonitor international, через тіньовий ринок цих підакцизних товарів Україна втрачає понад 30 мільярдів гривень держбюджету щорічно.

Як працюватиме цифровий акцизний податок

Наразі у Парламенті готують до другого читання законопроєкти 8286 та 8287. Їх ухвалення допоможе державі з розвитком чесних та прозорих правил ведення бізнесу, виходом ринку акцизів із тіні та систематизацією контролю за обігом підакцизних товарів.

Ми створюємо унікальну для ринку України електронну систему. З одного боку, вона враховує принципи Європейських директив, а з іншого – потреби і проблеми українського ринку. За основу взяли європейську систему Tobacco track and trace system, яка діє в ЄС з 2019 року,

– пише Федоров.

Відтак, усі операції з перевезення, зберігання, продажу кожної одиниці продукції будуть фіксуватися в електронній системі. Ключовим елементом системи буде електронна марка акцизного податку. Це унікальний код, який буде наноситися на товар.

еАкциз — важливий антикорупційний проєкт, який повністю змінить функціонування цілої сфери. Прозора електронна система після пілоту може бути масштабована і на інші товарні групи. Цифровізація працюватиме і на державу, і на споживача, а також прибере бюрократію для бізнесу.

За словами міністра, запровадження еАкцизу ускладнить продаж продукції з підробленими акцизними марками у магазинах. Після запуску такої системи кожен споживач, зчитавши код на продукції через Дію, зможе перевірити алкоголь та цигарки і визначити, перед ним оригінальний продукт чи підробка.

Впровадження електронної системи має на меті зменшити обсяги нелегального ринку цих продуктів та на 15% збільшить доходи до бюджету від сплати акцизного податку.

Михайло Федоров стверджує, що еАкциз запрацює в Україні з 1 січня 2025 року, у разі ухвалення Парламентом.