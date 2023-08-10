В Україні запрацюють ще 50 комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР

В Україні на дорогах розпочнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень. Це станеться з 11 серпня.

31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі загальна кількість приладів фіксації від 11 серпня буде 215.

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На дорогах запрацюють ще 50 комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР

Як розповіли у поліції, з 11 серпня на автомобільних дорогах країни розпочнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень. 31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення і наразі відновить свою роботу, а ще 19 приладів контролю запрацюють вперше.

Правоохоронці нагадали, що понад 40% ДТП із загиблими та потерпілими трапляються саме через перевищення дозволеної швидкості руху. Відповідальність за це така:

за перевищення швидкості більш ніж на 20 кілометрів за годину становить 340 гривень;

понад 50 кілометрів за годину – 1 700 гривень.

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