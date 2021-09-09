В Україні запрацюють ще 20 камер автофіксації порушень ПДР: перелік доріг

22:41

З 10 вересня на дорогах Полтавської області, а також у Кременчуці, Миколаєві, Полтаві, Харкові та Чернівцях запрацюють прилади фіксації правопорушень. Вони автоматично контролюватимуть дотримання вимог ПДР.