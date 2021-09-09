В Україні запрацюють ще 20 камер автофіксації порушень ПДР: перелік доріг
9 вересня 2021 , 22:41Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олексія Білошицького
З 10 вересня на дорогах Полтавської області, а також у Кременчуці, Миколаєві, Полтаві, Харкові та Чернівцях запрацюють прилади фіксації правопорушень. Вони автоматично контролюватимуть дотримання вимог ПДР.
Переважно на дорогах розмістять прилади "Каскад". Відтак загальна кількість камер, що автоматично фіксують правопорушення, становитиме 138.
До теми На Львівщині встановили новий комплекс автофіксації порушень ПДР: локації камер
Де будуть камери
Полтавська область – "Каскад":
- на 324 км+515 автодороги М-03. Напрямок спрямування приладу – Полтава (обмеження швидкості 90 км/год);
- на 319 км+374 автодороги М-03. Напрямок спрямування – Полтава (обмеження швидкості 50 км/год);
- на 30 км+459 автодороги М-22. Напрямок спрямування – Полтава (обмеження швидкості 50 км/год);
Кременчук
- вулиця Андрія Ковальова, 17. Напрямок спрямування – вулиця Козацька (обмеження швидкості 50 км/год);
- просп. Свободи, 69-А. Напрямок спрямування – вулиця Родимцева (обмеження швидкості 50 км/год).
Миколаїв
- проспект Героїв України, 9-Т. Напрямок спрямування – вулиця Пушкінська (обмеження швидкості 50 км/год);
- проспект Богоявленський, 140. Напрямок спрямування – у напрямку вулиці 295-ї Стрілецької Дивізії (обмеження швидкості 50 км/год).
Полтава
- вулиця Великотирнівська, 19. Напрямок спрямування – вулиця Івана Мазепи (обмеження швидкості 50 км/год);
- вулиця Героїв АТО, 31. Напрямок спрямування – вулиця Квіткова (обмеження швидкості 50 км/год);
- вулиця Маршала Бірюзова, 35/14. Напрямок спрямування – вулиці Квітки Цісик (обмеження швидкості 50 км/год).
Харків
- проспект Науки, 60-А. Напрямок спрямування – вулиця Новгородська (обмеження швидкості 50 км/год);
- проспект Науки, 7-В. Напрямок спрямування – вулиця Бакуліна (обмеження швидкості 50 км/год);
- проспект Московський, 86-А. Напрямок спрямування – вулиця Нікітіна (обмеження швидкості 50 км/год);
- проспект Льва Ландау, 27. Напрямок спрямування – вулиця Маршала Федоренка (обмеження швидкості 50 км/год);
- вулиця Полтавський Шлях, 79. Напрямок спрямування – вулиця Семінарська (обмеження швидкості 50 км/год);
- Білгородське шосе, 1. Напрямок спрямування – вулиця Комуни (обмеження швидкості 50 км/год).
Чернівці
- Старожучківський Шлях, напрямок спрямування – Білоруська (обмеження швидкості 50 км/год);
- Старожучківський Шлях. Напрямок спрямування – вулиця Старокостянтинівська (обмеження швидкості 50 км/год);
- вулиця Винниченка, 116. Напрямок спрямування – вулиця Степова (обмеження швидкості 50 км/год);
- вулиця Винниченка, 97. Напрямок спрямування – вулиця Жасмінна (обмеження швидкості 50 км/год).