В Україні запустили Дія Радіо: тепер усе найважливіше в одному місці

Відтепер у Дії кожен може стежити за перебігом подій в Україні онлайн. Це абсолютно безкоштовно.

Трансляція на Дія.Радіо відбуватиметься цілодобово. Особливо це зручно для регіонів, де звичайні радіостанції не працюють.

До теми Молдова починає приймати цифрові документи в Дії

Як користуватися Дія.Радіо:

Оновіть застосунок Дія,

Зайдіть у Дію та натисніть "Послуги",

Оберіть Дія.Радіо.

От і все! Слухайте українське та будьте в курсі, навіть якщо у вашому місті звичайні радіостанції не працюють. Робимо все, щоб ви отримували інформацію з перевірених джерел швидко, зручно та за 2 кліки,

– йдеться в повідомленні.

Реалізувати цю послугу допомогла Національна суспільна телерадіокомпанія України.