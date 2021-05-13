В Україні засудили російського агента, який готував теракт у Маріуполі

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Агента спецслужб Росії засудили за 4 статтями до шести років позбавлення волі. Раніше його виявила контррозвідка Служби безпеки.

Джерело:

СБУ

Що відомо про російського агента

Зловмисник збирав розвідувальні дані щодо підрозділів Збройних сил України. Крім того, він займався підготовкою до вчинення теракту на одному з військових об'єктів у Маріуполі.

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Під час затримання, у злочинця вилучили саморобний вибуховий пристрій, який він дістав із спеціально облаштованого схрону. За висновками експертів, сила вибуху вилученого засобу ураження еквівалентна 12 гранатам Ф-1,
– розповіли у СБУ.

За даними досудового розслідування, зловмисник – мешканець Донецької області. Він брав участь у бойових діях проти сил АТО.

Чоловіка завербували представники російського ФСБ. Саме за їх скеруванням він прибув до Маріуполя, аби виконували розвідувальні і терористичні завдання.

Суд визнав зловмисника винним за статтями:

  • про державну зраду;
  • участь у терористичній групі;
  • незаконне поводження зі зброєю;
  • наймання.

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