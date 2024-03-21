В Україні зміниться погода: чого чекати до кінця березня

З наступного тижня очікується зміна синоптичної ситуації. Чи буде посилення опадів, зокрема, дощу та снігу, і чи вдарять ще сильні морози, спрогнозували синоптики.

Так, в інтерв'ю 24 Каналу Наталія Птуха поділилася орієнтовними прогнозами погоди до кінця березня. Синоптикиня розповіла, чого чекати наступного тижня.

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Як зміниться погода наступного тижня

На початку наступного тижня в Україні ще можуть бути опади. Однак, переважно рідкої фази – дощ. Тобто можливе проходження циклону.

Десь 25 числа відбудеться певна зміна синоптичної ситуації. Та на цьому тижні інтенсивність опадів поступово буде спадати, а вихідні в Україні будуть доволі спокійні та весняні,

– розповіла Наталія Птуха.

Додала, що наступного тижня переважно буде дощ. Хіба що на високогір'ї Карпат можливий мокрий сніг. Втім, затоків холоду, які б спонукали до снігу в Україні, синоптики вже не очікують.

Синоптикиня додала, що температура також буде підвищуватися до понеділка. Тому зараз якраз-таки тенденція до потепління, весняної погоди. Однак, не можна говорити, з наступного тижня будуть вищі чи набагато вищі показники.

Якщо у понеділок зміниться синоптична ситуація, то може бути більше хмар і, відповідно, опадів. Тому, можливо, у денні години навіть дещо менше буде прогріватися повітря. Але сподіваємося, що вже таких затоків холоду не буде, принаймні в найближчій синоптичній перспективі. Ну і, звичайно, відповідно до кліматичних умов,

– підкреслила Птуха.

Зауважила, уже третя декада березня, тож якщо і будуть якісь морози чи сильні затоки холоду, то це вже буде трохи аномально. А зараз вже не повинно бути аж таких великих мінусів. І за прогнозами вони не очікуються.