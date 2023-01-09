Лють дозволяє мені дихати: в Україні знімають фільм про героїню стрічки "Маріуполь" Ксенію Каян

Об’єднання українських продюсерів знімає новий документальний фільм "Лють дозволяє мені дихати". У ньому розкажуть про історію Ксенії Каян, яка була героїнею стрічки “Маріуполь. Невтрачена надія”.

Автор ідеї та режисер фільму Максим Литвинов розповів, що це фільм-портрет, предає 24 канал. Він зауважує, що зараз українці борються з ворогом зовнішнім, але після перемоги для багатьох настане час боротьби з ворогом внутрішнім, з посттравматичним синдромом.

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Хто така Ксенія Каян

Жінка працювала в міжнародній гуманітарній місії, що займалася гуманітарним розмінуванням на Донбасі. Сільськогосподарські угіддя в цьому регіоні були заміновані і забруднені снарядами, що не розірвалися у результаті військових дій з 2014 року. До речі, Росія назвала цю організацію екстремістською.

Однак історія розповідає про особисту втрату. Героїня фільму “Лють дозволяє мені дихати” провела у Маріуполі перший місяць вторгнення, коли росіяни знищували місто. Ксенія ховалась у підвалі філармонії. Під час російської атаки на Маріуполь Ксенія Каян втратила сина Богдана.



Ксенія Каян / Фото ОУП

Лють допомагає дихати

Після втрати Ксенія не знала, як жити далі. Вона навіть мала намір щось із собою вчинити, однак відкинула ці думки – тримається за життя. У жінці зараз дуже велика ненависть і біль.

І ця лють допомагає мені дихати. Я розклала собі ймовірні варіанти розвитку подій. Перший варіант — збожеволіти. Другий варіант — довести себе до інфаркту. Третій варіант — вкоротити собі віку. І четвертий варіант. Пройти реабілітацію та спробувати повернутися до якоїсь подоби нормального життя,

– розповіла Ксенія.

Жінка зрозуміла, що перших три варіанти Богдан би не схвалив.



Ксенія з чином Богданом / Фото з особистого архіву

Смисли, які допомагають Ксенії триматись

Історія Ксенії Каян – це дослідження почуттів людини з посттравматичним синдромом, смисли та емоції, які допомагають героїні триматися. Автори вважають, що “Лють дозволяє мені дихати” може надати сили багатьом у їхньому власному житті.

Фільм має вийти у лютому 2023 року.