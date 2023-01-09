Лють дозволяє мені дихати: в Україні знімають фільм про героїню стрічки "Маріуполь" Ксенію Каян
Об’єднання українських продюсерів знімає новий документальний фільм "Лють дозволяє мені дихати". У ньому розкажуть про історію Ксенії Каян, яка була героїнею стрічки “Маріуполь. Невтрачена надія”.
Автор ідеї та режисер фільму Максим Литвинов розповів, що це фільм-портрет, предає 24 канал. Він зауважує, що зараз українці борються з ворогом зовнішнім, але після перемоги для багатьох настане час боротьби з ворогом внутрішнім, з посттравматичним синдромом.
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Хто така Ксенія Каян
Жінка працювала в міжнародній гуманітарній місії, що займалася гуманітарним розмінуванням на Донбасі. Сільськогосподарські угіддя в цьому регіоні були заміновані і забруднені снарядами, що не розірвалися у результаті військових дій з 2014 року. До речі, Росія назвала цю організацію екстремістською.
Однак історія розповідає про особисту втрату. Героїня фільму “Лють дозволяє мені дихати” провела у Маріуполі перший місяць вторгнення, коли росіяни знищували місто. Ксенія ховалась у підвалі філармонії. Під час російської атаки на Маріуполь Ксенія Каян втратила сина Богдана.
Лють допомагає дихати
Після втрати Ксенія не знала, як жити далі. Вона навіть мала намір щось із собою вчинити, однак відкинула ці думки – тримається за життя. У жінці зараз дуже велика ненависть і біль.
І ця лють допомагає мені дихати. Я розклала собі ймовірні варіанти розвитку подій. Перший варіант — збожеволіти. Другий варіант — довести себе до інфаркту. Третій варіант — вкоротити собі віку. І четвертий варіант. Пройти реабілітацію та спробувати повернутися до якоїсь подоби нормального життя,
– розповіла Ксенія.
Жінка зрозуміла, що перших три варіанти Богдан би не схвалив.
Ксенія з чином Богданом / Фото з особистого архіву
Смисли, які допомагають Ксенії триматись
Історія Ксенії Каян – це дослідження почуттів людини з посттравматичним синдромом, смисли та емоції, які допомагають героїні триматися. Автори вважають, що “Лють дозволяє мені дихати” може надати сили багатьом у їхньому власному житті.
Фільм має вийти у лютому 2023 року.