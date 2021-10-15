В Україні знімуть фільм про курсантів з Севастополя, які залишились вірними присязі
15 жовтня 2021 , 02:51Читать новость на русском
Джерело:телеграм "ГОНЧАРЕНКО"
Після окупації Криму Росією українські курсанти у 2014 році заспівали гімн України у Севастополі. Про них знімуть фільм.
Режисером виступить Ахтем Сеітаблаєв. Про це 14 жовтня повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
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Про українських курсантів, які залишились вірними присязі в окупованому Криму, знімуть фільм
Пам'ятаєте, як наші курсанти в Криму не скорились перед окупантом та заспівали гімн України у Севастополі? Про них знімуть фільм!
– заявив Гончаренко.
Він також розповів, що меморандум про це підписали командування ВМС та режисер. Це трапилось в Одесі 14 жовтня в Інституті Військово-морських сил Національного університету "Одеська морська академія". Саме в цьому закладі навчаються майбутні військові моряки.
Що відомо про курсантів, які залишились вірними присязі
- 20 березня 2014 року українські курсанти заспівали гімн України у вже окупованому Севастополі. Це трапилось тоді, коли окупанти підняли російський прапор над академією.
- Однак 32 студенти відмовились переходити на службу Росії та складати присягу окупанту.
- Згодом вони з Севастополя переїхали навчатись в Одесу. У тому ж році в складі Національного університету "Одеська морська академія" створили факультет Військово-морських сил.
- 31 березня в 2017 році в Одесі 103 колишні курсанти Севастопольської академії ВМС імені Нахімова стали офіцерами українського флоту.