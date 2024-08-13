В Україні знову лунає повітряна тривога: тепер є ракетна небезпека

Зранку 13 серпня по всій Україні пролунав сигнал повітряної тривоги через ракетну небезпеку, пов'язану зі зльотом винищувача МІГ-31К.

Слід сказати, що в Україні всю ніч тривала загроза від ударних дронів, у кількох областях пролунали вибухи. Про відбій тривоги по "Шахедах" оголосили тільки близько сьомої ранку, аж ось знову пролунала тривога.

Чому зараз тривога

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К, – написали в ПС.