В Україні знову лунає повітряна тривога: тепер є ракетна небезпека
13 серпня 2024, 07:23Читать новость на русском
Зранку 13 серпня по всій Україні пролунав сигнал повітряної тривоги через ракетну небезпеку, пов'язану зі зльотом винищувача МІГ-31К.
Слід сказати, що в Україні всю ніч тривала загроза від ударних дронів, у кількох областях пролунали вибухи. Про відбій тривоги по "Шахедах" оголосили тільки близько сьомої ранку, аж ось знову пролунала тривога.
Чому зараз тривога
Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К, – написали в ПС.