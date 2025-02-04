В Україні знову вводять аварійні відключення: у яких областях діють обмеження

У кількох областях України 4 лютого знову почали вводити графіки аварійних відключень. Спочатку це були Дніпропетровська та Донецька області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК та місцеві обленерго. Це вже другий день, коли діють такі обмеження зі світлом.

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У яких областях ввели аварійні відключення

Дніпропетровська та Донецька області

У компанії ДТЕК близько 07:56 написали, що за командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях 4 лютого знову застосовуються екстрені відключення.

Сумська область

В АТ "Сумиобленерго" повідомили, що на території Сумщини також були введені графіки аварійних відключень. За вказівкою Укренерго, сьогодні з 07:38 ГАВ у Сумській області діють для 1 черги.

У компанії наголосили, що черга за графіками аварійних відключень не збігається з чергою під час погодинних. Графіки погодинних відключень не застосовуються.

Де саме зараз є відключення – можна побачити за посиланням.

Кіровоградська область

У "Кіровоградобленерго" також зазначили, що в регіоні з 07:42, за розпорядженням Укренерго щодо режиму роботи Об'єднаної енергетичної системи України, введено в дію графік аварійних відключень.

Дізнатися, до якої черги належить ваша адреса, можна тут.

Полтавська область

На Полтавщині також запроваджено першу чергу графіка аварійних відключень для запобігання перевантаження енергосистеми.

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Чому в Україні вводили аварійні відключення до цього