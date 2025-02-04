В Україні знову вводять аварійні відключення: у яких областях діють обмеження
- 4 лютого в Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Кіровоградській областях України введені графіки аварійних відключень електроенергії.
- Відключення здійснюються за вказівками Укренерго через наслідки ворожих атак на енергосистему України.
У кількох областях України 4 лютого знову почали вводити графіки аварійних відключень. Спочатку це були Дніпропетровська та Донецька області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК та місцеві обленерго. Це вже другий день, коли діють такі обмеження зі світлом.
До теми В Укренерго пояснили запровадження графіків у кількох областях
У яких областях ввели аварійні відключення
- Дніпропетровська та Донецька області
У компанії ДТЕК близько 07:56 написали, що за командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях 4 лютого знову застосовуються екстрені відключення.
- Сумська область
В АТ "Сумиобленерго" повідомили, що на території Сумщини також були введені графіки аварійних відключень. За вказівкою Укренерго, сьогодні з 07:38 ГАВ у Сумській області діють для 1 черги.
У компанії наголосили, що черга за графіками аварійних відключень не збігається з чергою під час погодинних. Графіки погодинних відключень не застосовуються.
Де саме зараз є відключення – можна побачити за посиланням.
- Кіровоградська область
У "Кіровоградобленерго" також зазначили, що в регіоні з 07:42, за розпорядженням Укренерго щодо режиму роботи Об'єднаної енергетичної системи України, введено в дію графік аварійних відключень.
Дізнатися, до якої черги належить ваша адреса, можна тут.
- Полтавська область
На Полтавщині також запроваджено першу чергу графіка аварійних відключень для запобігання перевантаження енергосистеми.
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Чому в Україні вводили аварійні відключення до цього
- У кількох областях України графіки аварійних відключень також застосовували й 3 лютого. в Укренерго пояснювали, що це був вимушений крок, який довелося зробити через наслідки ракетно-дронових обстрілів об'єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі.
- Аварійні відключення цього дня були застосовані вранці у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській областях. Також частково обмеження діяли у Дніпропетровській, Черкаській та Київській областях. Згодом усі обмеження для регіонів скасували.
- В Укренерго також повідомили, що 3 лютого, станом на 8:30, рівень споживання електроенергії був на 3,3% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п'ятницю, 31 січня. Причиною цього є зниження температури повітря у більшості регіонів. Тому у компанії закликали громадян ощадливо споживати електроенергію та, за можливості, не використовувати одночасно енергомісткі прилади.