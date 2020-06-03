Кабінет Міністрів України має намір поліпшити програму соціальної підтримки населення, створивши цільову програму Гарантованого мінімального доходу.

Відомо, що у нову схему об'єднають чинні соціальні виплати, зокрема допомогу з безробіття. Про це повідомляє "Економічна правда".

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Наразі невідомо точної суми гарантованого мінімального доходу, однак він буде більшим у порівнянні з чинними мінімальними виплатами пенсіонерам і безробітним.

Водночас Мінсоцполітики посилить перевірку одержувачів соціальних виплат для поліпшення її адресності. Це дасть гарантії, що гроші отримують ті, хто їх потребує.

Що таке Гарантований мінімальний дохід

Це певна форма соцзабезпечення, яка передбачає, що кожен громадянин країни повинен мати гарантований безумовний мінімум грошового забезпечення. Його виплачують органи місцевого самоврядування, або ж держава.

Звідки ж держава бере гроші? Ці кошти компенсуються від будь-якого доходу, отриманого де-інде. У цієї форми забезпечення, як і будь-якої іншої, є низка переваг та недоліків.

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Переваги

Фінансова прозорість та простота обслуговування.

Хороша фінансова страховка для людей, які хочуть почати власну справу, але бояться втратити все.

Недоліки

Ліквідація стимулу працювати.

Є інструментом перерозподілу утримання громадян з роботодавців на державу та може стати фактором суттєвого зменшення заробітної плати у працюючого населення.

Сприятиме подальшому розшаруванню суспільства.



Гарантований мінімальний дохід має поліпшити соцпідтримку населення / Фото Unsplash

Успішний досвід Фінляндії

У 2016 році Фінляндія розпочала пілотний проєкт гарантованих виплат громадянам. Люди отримували від 550 до 800 євро щомісяця. Згодом агентство з державного соціального страхування Фінляндії Kela запровадило базову виплату у розмірі 560 євро.

У проєкті взяли участь 2000 безробітних, обраних у випадковому порядку. У межах експерименту вони отримуватимуть замість допомоги по безробіттю базову виплату, яка є більшою лише на 36 євро, проте дає можливість влаштовуватися на роботу, навіть за короткостроковими контрактами, без втрат для працівника.