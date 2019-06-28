Україні передали 4 полонених, про яких нічого не знають в СБУ

В аеропорту Мінська проросійські бойовики передали українській стороні 28 червня 4 полонених українців. Їх доставили літаком з Ростова, а зустрічав звільнених українців Віктор Медведчук – кум російського президента та співголова партії "Опозиційна платформа – За життя". Медведчук, до речі, не вповноважений проводити переговори та сам обмін полонених чи їх звільнення.

Разом з полоненими Медведчуку передали їхні паспорти та документи про звільнення. Політик показав ці паспорти, проте не відкривав їх. Події з мінського аеропорту транслював телеканал ZIK, який нещодавно придбала пов'язана з Медведчуком особа.

На запитання про те, навіщо звільнених полонених привезли саме в Мінськ, Медведчук відповів: "Вони прибули з Ростова, вони тут транзитом". Українців доставлять до Києва приватним літаком.

На прес-конференції в аеропорту Мінська один зі звільнених зазначив, що дізнався про своє звільнення з полону та передачу Україні тільки 4 дні тому.

Зауважимо, що в СБУ напередодні заявили, що не мають офіційної інформації щодо 4 осіб, яких представники бойовиків повертають Україні.

Що відомо про звільнених полонених?

Дмитро Великий – колишній військовий ЗСУ, починав службу у добровольчому батальйоні "Донбас". Потрапив у полон бойовиків у вересні 2016 року. А за даними бази "Миротворця", Великий – дезертир та розшукується за це в Україні. Окупанти "засудили" бійця до 15 років в'язниці, і чоловік перебуває у полоні бойовиків Луганщини.

Яків Веремійчик – старший солдат ЗСУ родом з Волині, боєць 14-ї окремої механізованої бригади. Був захоплений в полон диверсантами бойовиків у сірій зоні на Донбасі у травні 2018 року.

Едуард Міхеєв – колишній працівник "міліції ЛНР", мешканець Луганщини. За непідтвердженою інформацією, поїхав на територію України по пенсію. Після повернення його взяли у полон окупанти, звинуватили у шпигунстві.

Максим Горянов – старшина 53-ї окремої механізованої бригади, потрапив у полон окупантів у травні 2019 року разом зі ще 7 українськими військовими. Всі захоплені були зі складу 43-го мотопіхотного батальйону 53-ї ОМБР ЗСУ.

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