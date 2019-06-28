14:54
28 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нові розробки росіян з AliExpress. Кокаїновий метод Путіна
      Вєсті Кремля
      21:42, 27 червня
      Вєсті. UA: Армія клонів в Раді. Іво Бобул спішить на допомогу
      Вєсті.UA
      20:56, 27 червня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Україні передали 4 полонених, про яких нічого не знають в СБУ

      220 Читать новость на русском
      Україні передали 4 полонених, про яких нічого не знають в СБУ
      / Кадр з відео

      В аеропорту Мінська проросійські бойовики передали українській стороні 28 червня 4 полонених українців. Їх доставили літаком з Ростова, а зустрічав звільнених українців Віктор Медведчук – кум російського президента та співголова партії "Опозиційна платформа – За життя". Медведчук, до речі, не вповноважений проводити переговори та сам обмін полонених чи їх звільнення.

      Разом з полоненими Медведчуку передали їхні паспорти та документи про звільнення. Політик показав ці паспорти, проте не відкривав їх. Події з мінського аеропорту транслював телеканал ZIK, який нещодавно придбала пов'язана з Медведчуком особа.

      На запитання про те, навіщо звільнених полонених привезли саме в Мінськ, Медведчук відповів: "Вони прибули з Ростова, вони тут транзитом". Українців доставлять до Києва приватним літаком.

      На прес-конференції в аеропорту Мінська один зі звільнених зазначив, що дізнався про своє звільнення з полону та передачу Україні тільки 4 дні тому.

      Зауважимо, що в СБУ напередодні заявили, що не мають офіційної інформації щодо 4 осіб, яких представники бойовиків повертають Україні.

      Що відомо про звільнених полонених?

      Дмитро Великий – колишній військовий ЗСУ, починав службу у добровольчому батальйоні "Донбас". Потрапив у полон бойовиків у вересні 2016 року. А за даними бази "Миротворця", Великий – дезертир та розшукується за це в Україні. Окупанти "засудили" бійця до 15 років в'язниці, і чоловік перебуває у полоні бойовиків Луганщини.

      Яків Веремійчик – старший солдат ЗСУ родом з Волині, боєць 14-ї окремої механізованої бригади. Був захоплений в полон диверсантами бойовиків у сірій зоні на Донбасі у травні 2018 року.

      Едуард Міхеєв – колишній працівник "міліції ЛНР", мешканець Луганщини. За непідтвердженою інформацією, поїхав на територію України по пенсію. Після повернення його взяли у полон окупанти, звинуватили у шпигунстві.

      Максим Горянов – старшина 53-ї окремої механізованої бригади, потрапив у полон окупантів у травні 2019 року разом зі ще 7 українськими військовими. Всі захоплені були зі складу 43-го мотопіхотного батальйону 53-ї ОМБР ЗСУ.

      Новина доповнюється…

      blog_ava
      Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
      сьогодні
      6252
      Теги: Віктор Медведчук Новини України Війна на Донбасі Українці в полоні РФ Заручники Обмін полоненими
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
      сьогодні , 14:02 Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
      Анастасія Можаровська 6251
      Конституція Пилипа Орлика: міфи та реальність
      сьогодні , 13:30 Конституція Пилипа Орлика: міфи та реальність
      Богдан Мірошниченко 242
      Безопасность на дорогах, Или как сделать пешеходов внимательными
      сьогодні , 12:01 Безопасность на дорогах, Или как сделать пешеходов внимательными
      Лев Парцхаладзе 149
      Квартира тещі, земля і магазини: що відомо про нерухомість Гройсмана
      сьогодні , 11:01 Квартира тещі, земля і магазини: що відомо про нерухомість Гройсмана
      Олена Кандяк 1158
      День Конституції: маловідомі факти про Основний Закон України
      сьогодні , 10:00 День Конституції: маловідомі факти про Основний Закон України
      Наталя Сколоздра 4130
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук