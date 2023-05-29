Ніколи не пробачу 24 лютого, – маленька українка, яка втекла за кордон через напад Росії

Мільйони українців вимушені були виїхати за кордон, рятуючись від війни. Серед них – маленька Мира. Дівчинка, яка ніколи не пробачить Росію, котра напала на нашу державу.

Спілкуючись з журналістами, маленька Мира з дорослими очима, розповіла про всі жахи, які вона пережила. Наразі дівчинка перебуває у Польщі, передає 24 Канал.

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Дівчинці було дуже страшно

Я ніколи не пробачу 24 (лютого – 24 Канал). Ніколи!,

– наголосила вона.

Дівчинка розповіла, що лунали сирени, падали ракети, і що їй було дуже страшно. Вона з рідними змушені були постійно бігати та ховатися до підвалу. Мира пригадала, як тато кричав: "Дівчатка, у коридор!".

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А коли вже було дуже гучно, то сім'я бігла до підвалу. У ньому було дуже холодно, тому крихітки куталися у теплі зимові курточки, щоб не змерзнути.

Також у відео з'явився маленький Матвійко. Його слова зворушують не менше: "Спочатку я, мама і тато не знали, що є війна. Прокинулися, а вже війна".

Хлопчик розповів, що хоче повернутися до України. Але найбільше він прагне, щоб війна, яку розв'язала Росія, нарешті закінчилася.

На жаль, тим маленьким українцям, котрі залишилися вдома, щоденно доводиться ховатися від ракетних ударів росіян. Вдень окупанти атакували Київ, і в мережу виклали ролик, який вражає і змушує нас відчувати іще більше люті до ворога.

Дітки бігли до укриття

Відео, на якому можна побачити, як діти біжать до укриттів, розлетілися не лише мережею в Україні. Його побачила також міжнародна спільнота. А все тому, що у соцмережах його поширювали інфлюєнсери, політики, а також глава держави.

Українські діти. Кожного разу, коли лунає повітряна тривога. Ось такий вигляд має звичайний будній день. Дякую всім у світі, хто допомагає захищати людей і наших дітей від російського терору, від держави-терориста. Слава Україні!,

– зазначив Володимир Зеленський.

Зауважимо, що незламність українців сьогодні також продемонстрували молодята. Ракетна атака не завадила їм відсвяткувати весілля. Вони зробили це, але у бомбосховищі.